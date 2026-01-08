Qatar es el mayor financiador extranjero de universidades estadounidenses, según el Departamento de Educación

Qatar es la mayor fuente de financiación extranjera para las instituciones de educación superior estadounidenses, según datos disponibles en un nuevo portal del Departamento de Educación de Estados Unidos.

El portal, que entró en funcionamiento el 2 de enero, explica que, en virtud de la Sección 117 de la Ley de Educación Superior de 1965, las universidades financiadas con fondos federales están obligadas a revelar, dos veces al año, los regalos y contratos de origen extranjero por valor de al menos 250.000 dólares en un año natural.

El representante Tim Walberg (republicano de Michigan), presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, dijo a JNS que "nuestros campus universitarios están siendo inundados con dinero extranjero, pero cada dólar dado por nuestros adversarios viene con condiciones".

"Los adversarios de Estados Unidos explotan estos vínculos financieros para robar investigaciones, difundir propaganda divisiva, impulsar el adoctrinamiento y socavar la libertad de expresión", dijo Walberg.

"Ya es suficiente", añadió. "La Administración Trump está haciendo que la notificación de fondos extranjeros sea más fácil y transparente para que podamos proteger a nuestros estudiantes y la integridad de la educación estadounidense".

Kenneth Marcus, presidente y director ejecutivo del Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law y ex subsecretario de Educación de Estados Unidos para los derechos civiles, dijo a JNS que está "contento de que la Administración esté brindando una mayor transparencia a la enorme cantidad de dinero extranjero que está entrando en nuestro sistema de educación superior".

Según los recientes datos, Qatar fue fuente de unos 6.600 millones de dólares para las universidades estadounidenses, seguida de Alemania (4.400 millones), Inglaterra (4.300 millones), China (4.100 millones), Canadá (4.000 millones) y Arabia Saudí (3.900 millones).

De las escuelas que recibieron fondos de Qatar, la Universidad de Cornell encabezó la lista con 2.300 millones de dólares, seguida de la Universidad Carnegie Mellon (1.000 millones), la Universidad A&M de Texas (992,8 millones) y la Universidad de Georgetown (971,1 millones).

"En concreto, este portal ya muestra enormes cantidades de dinero procedente de Qatar", dijo Marcus a JNS. "Es difícil imaginar que no implique cierta influencia, y es justo preguntarse qué tipo de influencia está obteniendo Qatar a cambio de su dinero".

En total, los datos muestran que el valor de los contratos y regalos de todos los países extranjeros ha sido de 62.400 millones de dólares a 527 colegios y universidades estadounidenses.

Brandy Shufutinsky, directora del programa de educación y seguridad nacional de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a JNS que tiene preguntas sobre los datos, como si las universidades están obligadas a informar de las entidades de financiación específicas dentro de un país.

"Por ejemplo, si una organización no gubernamental internacional o un departamento gubernamental dio fondos a una universidad estadounidense, ¿esa universidad tiene que revelar el nombre de esa ONG o departamento gubernamental?", dijo. (JNS pidió al Departamento de Educación que aclarara este punto).

Shufutinsky también preguntó si el portal proporciona información sobre cómo se utiliza la financiación extranjera.

"La idea para el portal no debería ser sólo aumentar la transparencia en torno a la Sección 117, sino permitir a los usuarios comprender realmente el nivel de financiación extranjera y la influencia que tiene lugar en el sistema de educación superior estadounidense", dijo Shufutinsky.

Linda McMahon, secretaria de Educación de Estados Unidos, declaró que "tras años de negligencia por parte de la Administración Biden, el nuevo portal ayudará a nuestras instituciones de educación superior a cumplir con sus responsabilidades estatutarias y nos permitirá proteger nuestra seguridad nacional facilitando un mejor cumplimiento".

Según el portal, la Universidad Yeshiva de Nueva York ha recibido 1.097.897 dólares en financiación extranjera, y el Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion de Nueva York recibió 1,5 millones de dólares. Ambas recibieron financiación extranjera únicamente de fuentes canadienses. La Yeshiva recibió tres donaciones de este tipo y el colegio rabínico dos.

El Instituto Judío de Michigan, una organización afiliada a Jabad en el área de Detroit, recibió un único contrato de 250.000 dólares de una fuente israelí entre 2011 y 2013, según el portal. El instituto cerró en marzo de 2016.

El portal informa de un total de 62.400 millones de dólares de divulgaciones totales al Departamento de Educación hasta el 31 de enero de 2025, incluyendo 117.152 informes totales de 194 países a 527 colegios y universidades de Estados Unidos.

La Universidad Brandeis, que "está animada por un conjunto de valores arraigados en la historia y la experiencia judías", aparecía en el portal como receptora de 7.816.216 dólares de financiación extranjera en 17 transacciones procedentes de Naciones Unidas (3,9 millones), Malasia (1,4 millones), Hong Kong (821.000), Reino Unido (570.000), Francia (420.000), Canadá (405.000) y Suiza (250.000).

Aproximadamente la mitad de la financiación de Brandeis procedía de contratos restringidos (55,9%) y el 30,1% eran regalos y el 14% donaciones restringidas.

Según el archivo de divulgación más reciente, fechado el 28 de febrero de 2025, Israel realizó 1.323 transacciones por un total de 419.454.891,24 dólares a unas 105 instituciones. Las tres mayores fueron contratos a la Universidad Brigham Young: 7 millones de dólares en 2018, 6,5 millones en 2020 y 5,2 millones en 2019.

Aaron Bandler es un galardonado reportero de JNS con sede en Los Ángeles.

© JNS