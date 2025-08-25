Ismael 'El Mayo' Zambada se declara culpable de narcotráfico en Nueva York

Publicado por Carlos Dominguez 25 de agosto, 2025

(AFP) Ismael El Mayo Zambada, cofundador del poderoso cartel de Sinaloa en los años 80, se declaró este lunes culpable de narcotráfico ante la justicia en Nueva York, lo que le evita ir a juicio, aunque sus crímenes son punibles con cadena perpetua como su exsocio Joaquín Chapo Guzmán.

"Culpable", dijo Zambada en español, de los cargos de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado dentro de un grupo criminal, por los que pidió perdón tras reconocer que "promovió la corrupción de policías, mandos militares y políticos" en México.

El narcotraficante tendrá que pagar una multa de $15.000 millones y su sentencia se conocerá el 13 de enero de 2026.