Con una amplia mayoría bipartidista, la Cámara aprobó tres proyectos de asignaciones de $174.000 millones

Publicado por Joaquín Núñez 8 de enero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó un paquete de gasto de 174.000 millones de dólares, alejando la posibilidad de un nuevo cierre del Gobierno a fin de mes. La votación arrojó un amplio apoyo bipartidista, con 397 a favor y solo 28 en contra. Ahora pasará al Senado, donde se espera que sea aprobado con facilidad.

El paquete de gasto fue impulsado por el Comité de Asignaciones de la Cámara y financia tres de las doce áreas del Gobierno: comercio, justicia y ciencia (78.000 millones), energía y agua (58.000 millones) e interior y medio ambiente (38.000 millones).

La legislación también incluye 3.000 millones en ‘Community Project Funding’, que son fondos específicos que los legisladores reservan para proyectos concretos en sus distritos, por ejemplo, en infraestructura.

Si el Senado también aprueba el paquete, el Congreso quedará a solo seis leyes de gasto de evitar un cierre del Gobierno o recurrir a una Resolución Continua (CR), un parche legislativo que se utiliza cuando el Congreso no llega a un acuerdo para aprobar las asignaciones de gasto. “A partir de esta tarde, estoy segura de que podremos completar nuestro trabajo y evitar cualquier tipo de resolución continua antes de la fecha límite del 30 de enero”, señaló al respecto la representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango del Comité de Asignaciones.

"El paquete de hoy es el segundo paso adelante para completar nuestros doce proyectos de ley de financiación para el año fiscal 2026. En noviembre, promulgamos nuestro primer paquete de tres proyectos de ley. Hoy, aprovechamos el impulso de lo que logramos entonces. En las próximas semanas, espero volver a comparecer ante ustedes con paquetes adicionales, con el objetivo de completar toda la financiación del año fiscal 2026 antes de la fecha límite del 30 de enero", expresó Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, previo a la votación.

"Con la aprobación de estas tres medidas, contaremos con la financiación para todo el año de muchos de nuestros programas más importantes", añadió.

Además, el republicano de Oklahoma destacó que hayan regresado las negociaciones de comité, "dando así otro paso firme hacia el restablecimiento del proceso de asignación de fondos a su orden habitual".

De acuerdo con la legislación aprobada en noviembre, el Gobierno está financiado hasta el 30 de enero. Los republicanos y demócratas de alto rango buscan evitar un nuevo cierre, por lo que se encuentran trabajando de forma preventiva para aprobar las asignaciones necesarias.