Trump califica de "estúpida" la votación del Senado para restringir su autoridad en Venezuela

Publicado por Diane Hernández 8 de enero, 2026

El Senado aprobó este jueves una resolución que exige autorización previa del Congreso para que el presidente Donald Trump pueda emprender nuevas acciones militares en Venezuela, en medio de crecientes tensiones tras la reciente operación de fuerzas especiales que derivó en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La iniciativa fue aprobada por 52 votos a favor y 47 en contra, con el respaldo de la bancada demócrata y el apoyo de cinco senadores republicanos, quienes se desmarcaron de la posición de la Casa Blanca, de acuerdo a Politico. La medida se ampara en la Ley de Poderes de Guerra, que busca limitar la capacidad del Ejecutivo para involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Legislativo.

Un futuro incierto en la Cámara y posible veto presidencial

Aún no está claro si la resolución logrará avanzar en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. En caso de ser aprobada, el presidente Trump ya ha dejado entrever que vetaría el proyecto, lo que podría desencadenar un nuevo choque institucional entre el Congreso y la Casa Blanca.

La votación refleja divisiones internas dentro del Partido Republicano sobre el alcance del poder presidencial en política exterior, especialmente en un contexto de operaciones militares sensibles en América Latina.

Presión militar sobre Caracas

Desde el inicio de su Administración, Trump ha intensificado la presión militar y estratégica sobre el Gobierno de Caracas, principalmente bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En ese marco, el Departamento de Guerra ha ejecutado ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, mientras que la Marina estadounidense ha llevado a cabo la incautación de petroleros venezolanos.

El propio Trump ha sugerido públicamente que Estados Unidos podría llegar a "controlar" Venezuela en el futuro previsible y ha expresado su expectativa de que el país adopte un Gobierno con una postura claramente favorable a Washington.

Dura reacción de Trump contra senadores republicanos

Horas después de la votación, el presidente reaccionó con dureza en su red social Truth Social, calificando de "estupidez" la decisión de los senadores republicanos que apoyaron la resolución junto a los demócratas.

"Los republicanos deben avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América", escribió Trump.

El mandatario fue más allá al afirmar que, independientemente del resultado legislativo, la Ley de Poderes de Guerra es "inconstitucional", dejando claro que no reconoce la legitimidad de la resolución aprobada por el Senado.