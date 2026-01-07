Michael Reagan, hijo del expresidente Ronald Reagan, falleció tras una batalla contra el cáncer

Publicado por Diane Hernández 7 de enero, 2026

Michael Reagan, hijo adoptivo del expresidente estadounidense Ronald Reagan, falleció el domingo en Los Ángeles a los 80 años, rodeado de su familia, tras una batalla contra el cáncer, informaron este martes organizaciones vinculadas al legado del exmandatario y familiares del comentarista conservador.

"La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan lamenta profundamente el fallecimiento de Michael Reagan, el hijo mayor del presidente Ronald Reagan y Jane Wyman, y un firme guardián del legado de su padre!", señaló Fred Ryan, presidente de la junta directiva de la institución, en un comunicado.

La familia Reagan también confirmó su muerte y destacó su faceta personal. "Michael fue y siempre será un querido esposo, padre y abuelo. Estamos profundamente destrozados al lamentar la pérdida de un hombre que significó tanto para todos los que lo conocieron y amaron", expresó la familia.

El hijo adoptado de Ronald Reagan

Nacido el 18 de marzo de 1945 en Los Ángeles, Michael Edward Reagan fue adoptado pocas horas después de su nacimiento por Ronald Reagan y su entonces esposa, la actriz ganadora del Oscar Jane Wyman. A lo largo de su vida reflexionó públicamente sobre su historia familiar, que relató en libros como Twice Adopted y su autobiografía On the Outside Looking In.

Michael Reagan dedicó gran parte de su carrera a promover el legado político y los valores conservadores de su padre. Fue presidente y director de la Fundación Legado Reagan, desde donde defendió ideales como la libertad individual, la responsabilidad personal y la democracia global. "Vivió una vida marcada por la convicción, el propósito y una devoción constante a los ideales del presidente Reagan", destacó la fundación en redes sociales.

Conocido comentarista político, Reagan fue presentador de radio de alcance nacional y condujo The Michael Reagan Show. También colaboró con medios conservadores como Newsmax y escribió numerosas columnas de opinión. Aunque a menudo era identificado por su apellido, personas cercanas señalaron que buscó forjar su propio camino.

Entre sus aportes más visibles estuvo su rol clave en la recaudación de fondos para la instalación de la estatua de Ronald Reagan en el Capitolio estatal de California en Sacramento, inaugurada en 2015, un proyecto financiado íntegramente con donaciones privadas.

Michael Reagan también tuvo una relación pública compleja con Nancy Reagan, la segunda esposa de su padre, con quien protagonizó desacuerdos en los años 80. Aun así, permaneció activo como defensor del ideario reaganiano hasta el final de su vida.

En 2015, fue crítico del entonces candidato Donald Trump, cuestionando el estilo confrontativo de su movimiento dentro del Partido Republicano.