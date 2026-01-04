¿Qué es Delta Force y cómo actúa? Todo sobre la unidad de élite secreta que detuvo a Maduro

Publicado por Israel Duro 4 de enero, 2026

La precisión quirúrgica con la que el tirano Nicolás Maduro fue detenido y extraído de Venezuela sin bajas estadounidenses tiene un nombre propio: Delta Force. Así es como se conoce coloquialmente a la 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (SFOP-D), la selectísima unidad de acción directa y antiterrorismo más selecta del Ejército de los Estados Unidos.

Desde su creación, en 1977, esta unidad de élite se ha especializado en misiones de alto riesgo para capturar o eliminar objetivos de gran valor, y otro tipo de operaciones delicadas o infiltraciones que requieren de especial rapidez, sigilo y precisión.

Delta Force se encuentra bajo el mando directo del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y suele desplegarse en misiones de gran interés político o estratégico.

Participación activa en varias de las operaciones secretas más relevantes

De acuerdo con Military.com, la base de Delta Force se encuentra en Fort Bragg, Carolina del Norte, que es el centro de entrenamiento de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Esta unidad de élite ha participado activamente en varias de las operaciones militares más importantes del país, como la captura de Saddam Hussein en 2003. Sus miembros también fueron los encargados de llevar a cabo numerosas misiones antiterroristas en Afganistán y otros lugares de Oriente Medio, dirigidas contra altos cargos de Al Qaeda.

'Black Hawk Derribado'

También fueron los encargados de llevar a cabo la misión en Somalia en 1993 que inspiró la película Black Hawk Derribado, y de otras muchas operaciones secretas al más alto nivel que es poco probable que salgan nunca a la luz pública.

En esa ocasión, el objetivo era capturar a Mohamed Farrah Aidid en Mogadiscio. Posteriormente, se trató de rescatar al piloto del Ejército Michael Durant después de que su helicóptero se estrellara durante la misión. Cinco miembros de Delta murieron en ese incidente, así como otros 14 soldados estadounidenses. En el incidente también perdieron la vida varios cientos de combatientes y civiles somalíes.

Esta unidad participó asimismo en un intento fallido de rescatar a los rehenes de la embajada estadounidense en Irán en 1980. Posteriormente, a pesar del secretismo, se sabe que fueron desplegados en Irak y Afganistán y que tuvieron un papel relevante en la muerte del líder del estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi.

Una cuidadosa y selectiva elección de miembros

Desde que fuera creada por el Coronel Charlie A. Beckwith en 1977, Delta Force selecciona candidatos de todas las Fuerzas Armadas, incluyendo la Guardia Costera y la Guardia Nacional, pero principalmente del Ejército. De acuerdo con el portal Military.com, se cree que muchos de sus miembros provienen de los Rangers del Ejército y los Boinas Verdes.

Beckwith apuntó la necesidad de que EEUU se dotara de una fuerza capaz de movilizarse rápidamente para combatir amenazas no convencionales. El referente sería el Servicio Aéreo Especial Británico, con el que el propio Beckwith sirvió como oficial de intercambio en 1962.

Unas exigentes pruebas físicas y psicológicas

Además de superar exigentes pruebas para demostrar sus aptitudes físicas, los miembros de Delta Force deben estar psicológicamente preparados para llevar a cabo operaciones agotadoras.

"Una vez que los reclutas superan las pruebas físicas y psicológicas de la evaluación, se les enseñan habilidades como el tiro y técnicas de espionaje encubierto —tácticas de la CIA como los puntos de entrega secretos y otros métodos de espionaje— durante un curso de formación de operadores de seis meses", según explica el exmiembro Eric Haney en su libro Inside Delta Force.