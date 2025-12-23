La nieve azota Connecticut: cierres de escuelas, carreteras peligrosas y pronóstico completo

Publicado por Diane Hernández 23 de diciembre, 2025

Una tormenta invernal afecta Connecticut este martes, justo antes de las festividades navideñas, dejando carreteras resbaladizas, cierres generalizados de escuelas y complicaciones en los viajes en uno de los días con mayor movimiento del año. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso de clima invernal vigente hasta las 4:00 pm.

¿Qué está pasando con el clima en Connecticut?

La tormenta traerá una mezcla de nieve, lluvia helada y lluvia, con acumulaciones de entre 2,5 y 7,6 centímetros según la región. Las temperaturas se mantuvieron bajo cero durante la madrugada y subirán lentamente hasta los 30 grados Fahrenheit (alrededor de 0°C) durante el día, lo que favorece la formación de hielo en carreteras y aceras.

"Espere condiciones resbaladizas en las carreteras y visibilidad reducida durante la mañana", advirtió el NWS.

Aunque no se espera una nevada intensa, ráfagas moderadas de nieve podrían reducir brevemente la visibilidad, especialmente durante los trayectos matutinos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

Impacto en el tráfico y los viajes navideños



Mañana: nieve generalizada y superficies sin tratar resbaladizas .

. Tarde: mezcla con lluvia, especialmente en zonas costeras.

Noche: riesgo de hielo residual al descender nuevamente las temperaturas.

​Se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor impacto de la tormenta invernal. El NWS calificó este martes como uno de los días con mayor actividad turística del año. La nieve comenzó a caer alrededor de las 6:00 am en el sur y oeste del estado, extendiéndose al resto de Connecticut durante la mañana.

¿Cuánta nieve se espera en cada región?

Costa (Stamford, Bridgeport, New Haven, New London)

Nieve ligera mezclada con lluvia.

Acumulación: hasta 2,5 cm de nieve húmeda.

Máximas: 35–40 °F (1–4 °C).

Zonas interiores (Danbury, Waterbury, Hartford, Windham)

Nieve de ligera a moderada desde temprano.

Acumulación general: 2,5 cm.

Zonas más altas: hasta 7,6 cm.

Máximas: 34–36 °F (0,9–1,9 °C).

Colinas de Litchfield (Torrington, Litchfield, Winchester)

Evento de nieve pura.

Acumulación: 2,5 a 7,6 cm.

Mayor impacto en áreas elevadas.

Diciembre con menos nieve, pero más frío de lo normal

Hasta ahora, diciembre ha registrado nevadas por debajo del promedio en Connecticut. En Hartford, antes de esta tormenta, solo se habían acumulado 10,4 cm, frente al promedio mensual habitual de 16,2 cm.

Sin embargo, las temperaturas han sido casi 5 grados más frías de lo normal, haciendo que este diciembre se sienta más como febrero. Todo indica que el mes cerrará con valores térmicos inferiores a la media.

Escuelas cerradas en Connecticut este martes

​

También suspendieron actividades todos los campus del Connecticut State Community College, incluyendo Capital, Housatonic, Manchester, Middlesex, Norwalk, Tunxis y Naugatuck Valley, así como el sistema de escuelas magnet de la Universidad Goodwin.



Ante el riesgo de condiciones peligrosas en las carreteras, numerosos distritos escolares y universidades estatales anunciaron cierres totales para el martes. Entre ellos se encuentran distritos como Hartford, Danbury, Bristol, Waterbury, Ridgefield, New Milford, Torrington, Westport y Windsor, además de múltiples distritos regionales.

¿Qué se espera después de la tormenta?

Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche del martes y el miércoles, Nochebuena, traerá un panorama más tranquilo, con cielos mayormente soleados y temperaturas cercanas a los 40 grados Fahrenheit.

El Día de Navidad se perfila seco y acorde a la temporada, aunque no se descarta la presencia de lluvias o nevadas ligeras durante la noche, que por el momento no se prevé que causen mayores inconvenientes.

Recomendación final

Manténgase atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, revise el estado de las carreteras antes de salir y confirme directamente con su distrito escolar ante posibles cambios de último momento.