Tormenta invernal: ¿qué es el fenómeno Alberta Clipper que desatará nieves y bajas temperaturas desde Montana hasta Michigan?

Desde Montana hasta Maine, estados del norte se encuentran sufriendo esta semana la llegada de dos tormentas de invierno migradas desde Canadá.

Las autoridades han emitido varias alertas locales, pidiendo extremar preparativos para el frío. También pidieron, ante las posibles nevadas intensas, tener cuidado a la hora de tomar el volante y estar al tanto de actualizaciones de los servicios de transporte.

Llamadas Alberta Clipper, son sistemas de baja presión de rápido movimiento que traen consigo fuertes nevadas y temperaturas bajo cero.

Su nombre explica tanto su origen geográfico como su velocidad:

Alberta alude a que suelen provenir de aquella provincia canadiense, una de las 13 entidades federales del vecino del norte. Aunque, en realidad, los clippers pueden originarse en distintos puntos de las Praderas o las Montañas Rocosas de Canadá. La tormenta de esta semana se originó en esta última.

La palabra clipper hace referencia a unas antiguas embarcaciones que se utilizaban para cruzar el Atlántico. Aquellas tenían fama de veloces.

"Estas tormentas son más comunes a finales del otoño y en invierno, y como se forman en latitudes altas, a menudo traen consigo aire frío y polar", explica el meteorólogo Alex Sosnowski, del sitio especializado AccuWeather.

Suelen venir acompañadas también de vientos fuertes y secos, como los que se esperan estas semanas. A pesar de estas características en común, AccuWeather advierte de que no hay dos clippers iguales, por lo que es importante estar al tanto de los avisos climatológicos en cada ocasión.

¿Cómo será el camino del Alberta clipper?

Los clippers ingresaron al país a inicios de semana desde las Montañas Rocosas de Canadá, moviéndose hacia el sur y el este.

Trajeron consigo nevadas entre moderada e intensa a las llanuras del norte y la franja superior del Medio Oeste. El primer clipper se sintió el lunes de manera moderada, aunque el segundo ingresó justo después.

El NWS advirtió de posibles caídas de nieve de entre 10 y 20 cm (4 y 8 pulgadas) en el noreste de Dakota del Norte y la zona central de los Grandes Lagos.

"Se prevé que este sistema de clipper se intensifique rápidamente, produciendo una zona en expansión de vientos muy fuertes y racheados que acompañarán a la nieve", previno también.

Para el martes por la mañana, habrá migrado hacia la parte baja de los Grandes Lagos. Reducirá también las temperaturas en la región del Interior Northeast. Ambas áreas verán subir las nevadas a lo largo del miércoles, mientras que irán descendiendo en las llanuras del norte.

El miércoles se esperaban lluvias más al sur, en el valle de Ohio, y que luego se desplazará hacia el norte de la costa atlántica.