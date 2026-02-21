La pendiente resbaladiza de la eutanasia: las muertes se disparan en varios países en los últimos años

Publicado por Carlos Dominguez 21 de febrero, 2026

La eutanasia y la muerte asistida son legales en un número limitado de países y jurisdicciones. Sin embargo, en los últimos años el panorama ha cambiado, lo que ha generado un aumento notable en la cantidad de personas que recurren a estos procedimientos a nivel global.

La eutanasia incluye distintas modalidades: la activa, en la que un profesional provoca directamente la muerte; la pasiva, que consiste en retirar o no iniciar tratamientos que prolongan la vida; y el suicidio asistido, donde es el propio paciente quien pone fin a su vida con medios proporcionados por un médico.

En 2024 se registró un aumento considerable de casos a nivel mundial, con más de 30.000 muertes asistidas en los países donde la eutanasia está legalizada o regulada. Este incremento se observó especialmente en lugares como Canadá, los Países Bajos y Bélgica.

A febrero de 2026, aún no se dispone de datos oficiales y consolidados a nivel global para todo 2025.

Un crecimiento sostenido

La cifra de 2024 marca un récord a nivel mundial, superando los años anteriores debido al crecimiento sostenido en los principales países donde se practica la eutanasia.

En Canadá se registraron alrededor de 16.499 casos en 2024. Esto representa un aumento del 6,9% respecto a 2023 (cuando fueron 15.343 ). La práctica representó el 5,1% de todas las muertes en el país en 2024.

casos en 2024. Esto representa un aumento del respecto a 2023 (cuando fueron ). La práctica representó el de todas las muertes en el país en 2024. En los Países Bajos hubo 9.958 casos en 2024. Lo que significa un aumento del 10% respecto a 2023, cuando fueron 9.068 . La cifra representa el 5,8% de todas las muertes en el país.

casos en 2024. Lo que significa un aumento del respecto a 2023, cuando fueron . La cifra representa el de todas las muertes en el país. Bélgica registró 3.991 casos de eutanasia en 2024, lo que supone un aumento del 16,6% respecto a 2023. Esto representa el 3,6% de todas las muertes ocurridas en el país.

casos de eutanasia en 2024, lo que supone un aumento del respecto a 2023. Esto representa el de todas las muertes ocurridas en el país. España aportó cifras menores en comparación, aunque destaca en crecimiento. En 2024 se registraron 426 procedimientos de eutanasia o suicidio asistido, lo que supone un incremento de casi el 30% respecto a las 334 prestaciones efectivas de ayuda para morir contabilizadas el año anterior. En contraste, en 2022 se contabilizaron 288 muertes por eutanasia.

El Dr. Gordon MacDonald, director ejecutivo de Care Not Killing en Reino Unido, dijo a The Telegraph: "Estas cifras demuestran que, una vez que se legaliza el suicidio asistido o la eutanasia, el número de personas que mueren por estos procedimientos —y los motivos por los que se aplican— solo avanza en una dirección. Basta con mirar a Canadá".

Canadá, una "pendiente resbaladiza"

El Sistema de Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés), implementado en Canadá en 2016, se considera uno de los más permisivos del mundo y ha sido objeto de críticas por su rápida expansión.

Se estima que una de cada 25 personas fallecidas en ese país en 2024 recibió asistencia legal para morir.

De acuerdo con The Telegraph, en 2016, algo más de mil personas murieron mediante eutanasia en Canadá. Siete años después, las estimaciones para 2023 sitúan esa cifra en 15.343 casos.

A diferencia de muchos otros países, en Canadá no se exige que los pacientes hayan agotado todas las opciones de tratamiento antes de solicitar el procedimiento.

Por otra parte, The Telegraph reveló en octubre de 2024 que miembros de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica (BCCLA), el grupo que lideró los esfuerzos para legalizar la muerte asistida, había expresado su preocupación de que la práctica esté siendo "abusada".

"En mi opinión, eso no es adecuado", señalaron, añadiendo que los profesionales sanitarios no deberían sacar el tema del MAID con los pacientes, ya que "es demasiado fácil que eso se convierta en una forma de coerción".

Datos revelados por el diario británico también mostraron que las personas con ingresos más bajos a quienes se les ofrecía la muerte asistida eran más propensas a aceptarla.

La peligrosa expansión del MAID graves e irremediables" soliciten un medicamento letal para poner fin a su vida. Este fármaco puede ser administrado por un profesional de la salud o por el propio paciente, según lo establece la normativa.



En 2021, las enmiendas introducidas mediante el proyecto de ley C‑7 establecieron un sistema de dos vías para determinar la elegibilidad y las salvaguardas del MAID, según si la muerte natural de la persona es razonablemente previsible.



Track 1: se aplica cuando la muerte natural es razonablemente previsible (generalmente en casos terminales o de final de vida). Incluye menos salvaguardas, como la eliminación del período de espera obligatorio de 10 días, y permite procesos más simplificados.

​​Track 2: se aplica cuando la muerte natural no es razonablemente previsible. Abarca a personas con enfermedades, dolencias o discapacidades graves e incurables que les causan un sufrimiento intolerable (físico o psicológico) que no puede aliviarse de manera aceptable para ellas, pero que no están en una fase terminal. Ejemplos incluyen ciertas afecciones neurológicas, dolor crónico, fragilidad u otros estados debilitantes de larga duración. Canadá legalizó el MAID en junio de 2016, permitiendo que personas con enfermedades consideradas "" soliciten un medicamento letal para poner fin a su vida. Este fármaco, según lo establece la normativa.En 2021, las enmiendas introducidas mediante el proyecto de leyestablecieron un sistema de dos vías para determinar la elegibilidad y las salvaguardas del MAID, según si la muerte natural de la persona es razonablemente previsible.

El turismo de la muerte

En Suiza, el suicidio asistido es legal desde 1947, aunque la ley prohíbe que los médicos administren directamente la medicación que pone fin a la vida.

De acuerdo con The Telegraph, ese país, donde se encuentra la clínica Dignitas, se ha convertido en uno de los principales destinos del llamado turismo de la muerte.

De acuerdo con los datos de la organización citados por el diario británico en 2024, solo el 6% de los 3.916 suicidios asistidos realizados correspondían a personas residentes en Suiza. En cambio, quienes más utilizan estos servicios son ciudadanos alemanes (37 %), británicos (15 %) y franceses (14 %).

Expansión en EEUU y auge en América Latina

Normas similares sobre el suicidio asistido por médicos existen en Estados Unidos. Death with Dignity, un grupo de presión estadounidense citado por The Telegraph, afirma que diez estados cuentan con algún tipo de suicidio asistido por un médico, entre ellos California, Oregón y Washington.

En California, en los últimos años se han registrado cientos de prescripciones anuales, con un crecimiento sostenido. Solo en 2023 se emitieron 1.281 prescripciones y se produjeron 884 muertes por ingestión —incluyendo algunas derivadas de prescripciones de años previos—, un aumento notable frente a 2022, cuando se contabilizaron 1.270 prescripciones y 853 muertes.

En Oregón, en 2023 se emitieron 560 prescripciones y se produjeron 367 muertes por ingestión, lo que supone un aumento de alrededor del 20% respecto a 2022, cuando se registraron 304 fallecimientos. Estas muertes representaron el 0,8 % del total en el estado.

En Colombia la eutanasia está permitida desde 2015 bajo una regulación estricta. Aun así, según las cifras manejadas por el diario británico, en 2023 se llevaron a cabo 271 procedimientos, lo que supone un incremento del 50 % respecto al 2022.