Tormentas antes de Navidad: cómo adaptar sus planes de viaje ante las alertas del NWS

18 de diciembre, 2025

A pocos días de las celebraciones navideñas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha lanzado una advertencia urgente sobre una "potente tormenta" que podría poner en riesgo los planes de millones de viajeros. Este sistema invernal, que afectará el norte del país, traerá ráfagas de viento peligrosas y fuertes nevadas justo en vísperas de los días de mayor movilidad del año.

¿Dónde habrá clima adverso?

Para este jueves, en pleno comienzo de los desplazamientos festivos, el pronóstico indica ráfagas de viento de entre 80 y 128 km/h (50 a 80 mph). Estas condiciones afectarán las rutas que atraviesan las Montañas Rocosas centrales y las llanuras del norte.

"Se esperan numerosos cortes de electricidad, daños materiales y graves peligros para viajar. Hay avisos de vientos fuertes vigentes", advirtió el NWS. Estos cortes de luz podrían afectar no solo a los hogares, sino también a la infraestructura de transporte y gasolineras en rutas clave.

Las llanuras del norte también recibirán al anochecer nevadas que, junto con los vientos fuertes, complicarán la visibilidad. La ventrisca hará que tomar el volante se vuelva "extremadamente peligroso".

También hay alerta de ventiscas para partes del noreste de Montana y de Minnesota, así como gran parte de Dakota del Norte.

El sistema tormentoso se irá desplazando hacia el este. Durante su recorrido, el Noreste podrá experimentar vientos racheados de hasta 96 km/h (60 mph). Vendrán acompañados de lluvias intensas y nieve.

Seguridad vial: prepare su vehículo

Estas condiciones extremas dificultarán la movilidad. Si debe conducir, revise las alarmas del NWS y de las autoridades locales antes de emprender el viaje. Tenga en cuenta el pronóstico en las distintas paradas de su ruta a la hora en que estima se encontrará en cada una, sobre todo en el destino.

Una vez al volante, extreme precauciones al conducir por puentes o zonas abiertas. Reduzca la velocidad y sujete el volante con ambas manos. Mantenga distancia con el automóvil de enfrente, así tiene más tiempo para frenadas de emergencia.

Conviene que revise el estado de su automóvil antes de salir a la ruta. Las autoridades también recomiendan llevar en un kit de emergencia:

Una linterna

Pilas de repuesto

Alimentos no perecederos y ricos en calorías

Agua embotellada

Un cargador de teléfono

Al menos una muda de ropa extra

Mantas abrigadas

Cables de arranque

Cerillas o un mechero

Una pala o un raspador de hielo

Material abrasivo (sacos de arena), por si su vehículo se atasca en la nieve.

Si tiene una emergencia en la carretera, las autoridades recomiendan:

Permanezca en su automóvil.

Deje que su automóvil sea visible.

Coloque luces brillantes en la antena o las ventanas y mantenga encendida la luz interior del techo.

Tenga cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono. Asegúrese de que el tubo de escape esté limpio de nieve y encienda el automóvil solo esporádicamente, solo el tiempo suficiente para mantenerse caliente.

No conduzca el automóvil durante largos periodos con las ventanillas subidas ni en un espacio cerrado.

Puede consultar más recomendaciones en la página oficial del Departamento de Transporte.

Revise el tráfico aéreo en directo

El Centro Meteorológico Aeronáutico (NWS AWC) advirtió de "varios peligros en todo el país" para este jueves.

Desde hielo en Seattle, Washington, hasta problemas de visibilidad en Charlotte, Carolina del Norte, pasando por vientos fuertes y turbulencias en Minneapolis, Minnesota.

Puede consultar las condiciones actualizadas de viaje en el mapa interactivo del AWC.

Comprendiendo las alarmas de vientos fuertes del NWS

El NWS clasifica las alertas en tres categorías principales basadas en la intensidad y la probabilidad del evento:



Aviso de viento (Wind Advisory):



Cuándo se emite: Cuando hay vientos fuertes que no alcanzan niveles destructivos pero son riesgosos.

Criterio: Vientos sostenidos de 50 a 63 km/h o ráfagas de 74 a 92 km/h.

Vigilancia de vientos fuertes (High Wind Watch):



Cuándo se emite: Cuando existe la posibilidad de vientos intensos en el futuro cercano (24 a 48 horas).

Criterio: Vientos sostenidos de 64 km/h o ráfagas de 93 km/h o más.

Advertencia de vientos fuertes (High Wind Warning):



Cuándo se emite: Cuando el evento es inminente o ya está ocurriendo.

Criterio: Vientos de 64 km/h o ráfagas superiores a 93 km/h. Es el nivel máximo de alerta.

¿Qué es un aviso de tormenta invernal? ¿Y de una tormenta de hielo?



Un aviso de tormenta invernal significa que se esperan fuertes nevadas.

Pueden ser de al menos 15 centímetros (6 pulgadas) en 12 horas, o al menos 20 centímetros (8 pulgadas) en 24 horas. También puede emitirse si se espera una acumulación de aguanieve de al menos 1.2 cm (0.5 pulgadas).

Un aviso de tormenta invernal significa que hay al menos un 80% de posibilidades de que se produzcan condiciones meteorológicas invernales impactantes durante el período de aviso.

Un aviso de tormenta de hielo significa que se esperan acumulaciones de hielo iguales o superiores a los 3,8 cm (1.4 pulgadas).

Las acumulaciones de hielo pueden ser peligrosas por diversos motivos: desde derribar estructuras como postes eléctricos y árboles hasta interrumpir servicios como el suministro eléctrico, pasando por por el derrape de automóviles en la carretera.

Otros riesgos derivados de las tormentas de hielo son el hielo negro (capas irregulares de hielo en carreteras u otras superficies de transporte que son prácticamente invisibles) y los bloqueos de hielo (congelación de ríos y lagos).

Puede consultar los últimos avisos de tormentas invernales y de tormentas de hielo en la página oficial del NOAA. Además, los expertos recomiendan estar al tanto de las alertas de la correspondiente rama local del NWS.