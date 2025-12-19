El DOJ imputa a 54 miembros del Tren de Aragua por un esquema de robo a cajeros automáticos para financiar terrorismo

En imagen, Trump (i), Maduro (d) y un miembro del Tren de Aragua detenido (c) Cordon Press / AFP / Edición VOZ

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia anunció este jueves la imputación de 54 integrantes y presuntos líderes de la banda criminal y grupo terrorista designado Tren de Aragua (TdA), por su participación en un esquema multimillonario de robo a cajeros automáticos, más conocido como ‘ATM jackpotting’.

Según la imputación, el robo multimillonario a los cajeros automáticos habría servido para financiar actividades terroristas de la organización criminal venezolana en territorio estadounidense.

Según informó la Fiscalía del Distrito de Nebraska, un gran jurado federal presentó dos acusaciones formales que detallan una conspiración masiva para desplegar malware en los cajeros de bancos y cooperativas de crédito en distintos estados del país, logrando la sustracción de millones de dólares en efectivo.

La acusación principal, presentada el 9 de diciembre, imputa a 22 personas por cargos que incluyen conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, fraude bancario, robo bancario, delitos informáticos y lavado de dinero, informó el DOJ.

Una segunda acusación, presentada en octubre, involucra a otros 32 acusados y suma 56 cargos adicionales.

Entre los nombres destacados de la acusación figura Jimena Romina Araya Navarro, alias ‘Rosita’, una artista venezolana señalada como presunta líder del Tren de Aragua que ya había sido sancionada días atrás por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Araya Navarro habría colaborado con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo y arquitecto de la expansión hemisférica del TdA. Las autoridades sostienen que “Rosita” estuvo vinculada a operaciones de lavado de dinero y apoyo logístico al grupo criminal, además de ser presunta pareja de Guerrero Flores.

De acuerdo con los fiscales, el Tren de Aragua utilizó una variante de malware conocida como Ploutus, diseñada para tomarse los dispensadores de efectivo de los cajeros automáticos y forzar, de esa manera, retiros de dinero no autorizados.

Según la acusación los miembros de la temible banda operaban de forma coordinada: realizaban tareas de vigilancia previa, abrían los cajeros, instalaban el software malicioso y luego repartían el dinero según porcentajes previamente establecidos, borrando rastros para dificultar el trabajo de las autoridades.

El Departamento de Justicia afirmó que parte de los fondos obtenidos mediante estos robos habría sido canalizada hacia líderes del Tren de Aragua para sostener sus actividades violentas y terroristas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El Tren de Aragua es una de las bandas criminales de mayor crecimiento en el hemisferio, contando con presencia activa en varios países de Sudamérica, Centroamérica, Europa y EEUU.

“Esta violenta organización terrorista se vale de una amplia gama de actividades delictivas para generar ingresos que financian sus campañas de violencia y terror”, dijeron autoridades del FBI, que describieron al Tren de Aragua como una amenaza directa para la seguridad nacional. El grupo criminal, originado como una banda carcelaria en Venezuela a mediados de los años 2000, también está vinculado al régimen terrorista de Nicolás Maduro, dictador acusado formalmente por narcotráfico en EEUU y cuya recompensa por su cabeza está ubicada en los $50.000.000.

De ser hallados culpables, los acusados en este caso podrían enfrentar penas de prisión que van desde 20 hasta 335 años. De ser exitoso, el caso podría considerarse una las respuestas judiciales más severas contra el crimen transnacional relacionado al régimen de Maduro en EEUU.

La operación, según el DOJ, forma parte de la Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa interagencial creada para desmantelar carteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales, con especial énfasis en aquellas vinculadas al terrorismo y la trata de personas, ambas características principales del TDA.