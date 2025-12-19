Hallan muerto por suicidio al presunto tirador del ataque en la Universidad de Brown

Publicado por Sabrina Martin 18 de diciembre, 2025

El presunto responsable del tiroteo ocurrido el fin de semana pasado en la Universidad de Brown fue encontrado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida. De acuerdo con fuentes policiales citadas por Fox News, el hombre falleció por una aparente herida de bala autoinfligida. Las autoridades confirmaron posteriormente su identidad durante una conferencia de prensa.

El jefe de policía de Providence, Oscar L. Pérez Jr., identificó públicamente al sospechoso como Claudio Manuel Neves-Valente, ciudadano portugués de 48 años y estudiante de la Universidad de Brown. Según la información oficial, el hombre fue hallado sin vida en Salem, New Hampshire, mientras las fuerzas del orden rodeaban una instalación de almacenamiento.

Identificación del sospechoso y operativo final

Las autoridades señalaron que Neves-Valente tenía como última dirección conocida la ciudad de Miami. No se han divulgado detalles adicionales sobre el operativo ni sobre los momentos previos a su muerte, y hasta ahora no se ha informado públicamente sobre un posible motivo del ataque.

El ataque dentro del campus de Brown

El ataque dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos. Desde entonces, las autoridades han trabajado para reconstruir el recorrido del atacante y determinar cómo logró abandonar el área sin ser detenido. El tiroteo se produjo el sábado en el edificio de ciencias Barus and Holley de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. De acuerdo con la información disponible, un hombre armado, vestido de negro y con el rostro cubierto, ingresó a un aula donde estudiantes participaban en una sesión de repaso antes de los exámenes finales y abrió fuego.. Desde entonces, las autoridades han trabajado para reconstruir el recorrido del atacante y determinar cómo logró abandonar el área sin ser detenido.

Investigación y búsqueda del sospechoso

Antes de conocerse el hallazgo del presunto tirador, se informó que se estaba buscando tanto a una persona de interés como a un vehículo que, según un funcionario, habría sido alquilado por él. Las autoridades creían que el automóvil coincidía en marca y modelo con un vehículo identificado en relación con otro caso violento ocurrido en Massachusetts.

Parte de la investigación se centró en imágenes captadas por cámaras de timbre en un vecindario al este del campus de Brown. En los videos se observaba a una figura desplazándose por la zona con el rostro prácticamente cubierto, lo que dificultó su identificación y prolongó la búsqueda durante varios días.

Las víctimas del tiroteo

Las dos personas asesinadas en el ataque fueron identificadas como MukhammadAziz Umurzokov y Ella Cook. Umurzokov provenía de una familia que llegó a Estados Unidos desde Uzbekistán en 2011 y había obtenido una beca para asistir a la universidad. Cook era una pianista talentosa y se desempeñaba como vicepresidenta del Club Republicano del campus.

El homicidio de un académico del MIT

El lunes por la noche, las autoridades de Brookline acudieron al domicilio del profesor Nuno F. G. Loureiro, quien había recibido disparos. Fue declarado muerto la mañana del martes. Loureiro era director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, una institución que reúne a más de 250 investigadores, estudiantes y personal.

Inicialmente, el FBI indicó que no parecía existir una conexión entre ambos hechos. Sin embargo, esa evaluación quedó bajo revisión mientras avanzaba la investigación. Por ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente ningún vínculo entre los dos casos ni han ofrecido detalles adicionales tras el hallazgo del presunto tirador.