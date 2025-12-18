León XIV acepta la renuncia del cardenal Dolan y coloca al obispo misionero Hicks como arzobispo de NY

Publicado por Israel Duro 18 de diciembre, 2025

El papa León XIV aprovechó la renuncia por edad del cardenal Timothy Dolan como arzobispo de Nueva York para dar un volantazo a la gestión de una de las principales diócesis estadounidenses. Su sustituto sería el obispo misionero Ronald Hicks, de 58 años y hasta ahora responsable de la diócesis de Joliet, en Illinois, y que se caracteriza por una vida en misión y su dedicación a los más vulnerables, con una especial sensibilidad para los inmigrantes.

El caso de Dolan, prelado conservador y cercano al presidente Trump, es un claro ejemplo de la línea del papa. Los obispos y arzobispos están obligados a presentar su renuncia al pontífice cuando alcanzan los 75 años de edad, como es el caso del hasta ahora cardenal de Nueva York. El sumo pontífice puede aceptarla o prorrogar durante un tiempo el mandato del responsable de la diócesis.

La salida de Dolan, un claro gesto de la voluntad de León XIV para la Iglesia estadounidense

A pesar de que Dolan goza de buena salud y su agenda siempre está llena de actividades, y de que el propió Prevost había expresado su intención de permitir a los obispos llegados a esta edad a mantenerse en sus puestos durante dos años en este inicio de su pontificado, León XIV ha sacado al cardenal conservador de una de las diócesis más importantes de Estados Unidos y el mundo.

La vida de su sustituto guarda un gran paralelismo con la del propio pontífice. Al igual que León XIV, proviene del sur de Chicago. También como el pontífice, desarrolló parte de su vida pastoral como misionero en América Latina, en su caso en México y El Salvador con la ONG pequeños hermanos.

Misión y Chicago

De vuelta a casa, en 2010, Hicks fue nombrado decano de formación en el Seminario Mundelein. en 2015, el cardenal Blase Cupich lo nombró vicario general de la diócesis de Chicago. Posteriormente, en 2018, sería nombrado obispo auxiliar y en 2020, el papa Francisco lo situó como obispo de Joliet. Su lema que está en español como homenaje a Hispanoamérica, es "Paz y Bien".

Profundamente provida, de Hicks se destaca su amor a la eucaristía y a los vulnerables, así como su talante conciliador. De acuerdo con Catholic Vote, "Hicks se hizo famoso por su liderazgo pastoral constante, su atención a la formación del clero y su énfasis en el acompañamiento en medio del declive de las vocaciones, los cambios demográficos y los efectos persistentes de la crisis de abusos por parte del clero".

De acuerdo con la web de la Conferencia de Obispos Católicos, "la Archidiócesis de Nueva York abarca 4.683 millas cuadradas en el estado de Nueva York y tiene una población total de 5.445.700 habitantes, de los cuales 1.572.580 son católicos".