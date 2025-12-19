Vacaciones extendidas: Trump declara el 24 y el 26 de diciembre como días no laborables para los empleados federales

Publicado por Joaquín Núñez 18 de diciembre, 2025

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para extender las vacaciones de Navidad para los empleados federales. Según el documento compartido por la Casa Blanca, la mayoría de las agencias federales estarán cerradas tanto el 24 como el 26 de diciembre. Estos dos días se suman al día 25, que ya funciona como feriado a nivel nacional.

El presidente ya había dado la Nochebuena como día libre durante su primer paso por la Casa Blanca, o por lo menos medio día, en 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, no había estirado las vacaciones a tres días, como sí ocurrirá en este 2025.

"Todos los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno Federal permanecerán cerrados y sus empleados estarán exentos de sus obligaciones laborales el miércoles 24 de diciembre de 2025 y el viernes 26 de diciembre de 2025, el día anterior y el día posterior al día de Navidad, respectivamente", se lee en la orden ejecutiva firmada por Trump.

A su vez, la directiva del presidente aclaró que algunas agencias y oficinas podrían tener que permanecer abiertas por motivos de "seguridad nacional, defensa u otra necesidad pública".

En cuanto a la autoridad presidencial para decretar días no laborables, puede hacerlo de forma única mas no de forma permanente, puesto que esa potestad le corresponde al Congreso.

Este anuncio se suma al de la noche del miércoles, cuando confirmó el envío de un bono de 1.776 dólares para 1,45 millones de militares estadounidenses, que será entregado antes de Navidad.

“Los cheques ya están en camino”, aseguró el presidente durante su discurso, para luego destacar algunos logros de su Gobierno. “Esta noche, después de 11 meses, nuestra frontera está segura, la inflación se ha detenido, los salarios han subido, los precios han bajado, nuestra nación es fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país ha vuelto. Estamos listos para un auge económico como el mundo nunca ha visto”, añadió el republicano.