TikTok firma un acuerdo para vender su operación en EEUU a inversionistas estadounidenses

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de diciembre, 2025

La red social TikTok tomó un paso importante este jueves para ponerle punto y final a una batalla tanto legal como política, luego de que su director ejecutivo (CEO), Shou Chew, informara a los empleados que la compañía firmó oficialmente un acuerdo para vender su unidad en los Estados Unidos a un grupo de inversionistas liderado por estadounidenses. Según lo informado por el medio Axios, el cual fue el que reveló la noticia, el cierre de la transacción está previsto para el 22 de enero de 2026, de acuerdo con un memorando interno de Chew. El medio añadió que Silver Lake, Oracle y la firma MGX poseerán de forma conjunta el 45% de las operaciones de la red social en el país una vez firmado el acuerdo.

De acuerdo con lo informado por Axios, el acuerdo representaría el final de la larga saga para obligar a ByteDance, la cual es la empresa matriz de TikTok, a vender sus operaciones en el país a inversionistas nacionales y así resolver las numerosas preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional. El medio añadió que esto se debe a que el acuerdo pone en marcha la separación de las operaciones de TikTok en Estados Unidos de ByteDance para poder cumplir con una ley que prohíbe las plataformas de redes sociales sujetas al control de gobiernos extranjeros adversarios, como China.

El año pasado, el Congreso promulgó una ley, firmada por el entonces presidente demócrata Joe Biden, que prohibía tanto a TikTok como a otras aplicaciones controladas por adversarios extranjeros ante preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la protección de datos y el uso de los algoritmos de las plataformas para operaciones de influencia extranjera. La Ley para Proteger a los Estadounidenses de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (PAFACA) exige que aplicaciones como TikTok sean restringidas en el país a menos que se desprendan de una propiedad sujeta al control de gobiernos extranjeros adversarios, como el Partido Comunista Chino.