¿Qué son las alertas por ráfaga de viento peligrosas y qué zonas afectarán?
El NWS advierte por vientos de hasta 112 km/h (70 mph), nevadas intensas y posibles cortes de energía en amplias regiones del país este miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una advertencia urgente sobre una combinación peligrosa de vientos intensos y fuertes nevadas que impactará gran parte del noreste y otras regiones clave de Estados Unidos.
Según el pronóstico actualizado, estas condiciones extremas no solo dificultarán la movilidad, sino que representan un riesgo para la infraestructura local. "Estas ráfagas de viento provocarán numerosos cortes de electricidad, daños dispersos en árboles y tejados, y condiciones peligrosas para viajar", sostuvo el NWS en su reporte oficial.
Principales zonas afectadas por las alertas de viento
El fenómeno meteorológico se extiende por un amplio corredor que abarca desde la costa del Pacífico hasta las llanuras centrales. Se esperan vientos sostenidos y ráfagas de entre 80 y 112 km/h (50-70 mph) que persistirán hasta el jueves.
Estados bajo vigilancia y advertencia por cercanía geográfica:
- Washington, Oregón, Nevada, California, Idaho, Montana, Wyoming y Colorado.
- Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas y Nuevo México.
- Minnesota, Iowa y Missouri.
- Se han emitido avisos preventivos para diversas zonas del estado de Nueva York.
Además, en las Altas Llanuras (High Plains), las ráfagas de nieve podrían reducir drásticamente la visibilidad durante la noche, convirtiendo el tránsito por carretera en una actividad de alto riesgo.
Sociedad
¿Qué son las alertas por tormenta de hielo y tormenta invernal?
Santiago Ospital
Pronóstico específico por ciudades
El impacto de las ráfagas de viento varía considerablemente según la ubicación geográfica. Aquí los detalles de algunos sectores afectados:
- Ráfagas de hasta 96 km/h (60 mph): Clayton, Sun Valley, Victor, Galena, Stanley, Borah Peak, Copper Basin y Ketchum (alerta vigente hasta las 5 pm del miércoles).
- Ráfagas de hasta 88 km/h (55 mph): Pocatello, Idaho Falls, Blackfoot, Shelley, American Falls, Soda Springs, Driggs, Burley y Rexburg, entre otras localidades (hasta las 5 pm del miércoles).
- Ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph): Island Park, Spencer, Edie School y Dubois.
- Sector Nevada/Oeste: Jarbidge, West Wendover, Owyhee y Ruby Lake (vientos de hasta 96 km/h hasta las 8 pm del miércoles).
Para obtener actualizaciones en tiempo real, se recomienda consultar el mapa interactivo del NWS. Además, las últimas advertencias se encuentran disponibles en la página oficial del servicio meteorológico.
Tipos de alertas del NWS: Wind Advisory vs High Wind Warning
Es crucial comprender la terminología técnica que utiliza el Servicio Meteorológico para saber cómo reaccionar. El NWS clasifica las alertas en tres categorías principales basadas en la intensidad y la probabilidad del evento:
- Aviso de viento (Wind Advisory):
Cuándo se emite: Cuando hay vientos fuertes que no alcanzan niveles destructivos pero son riesgosos.
Criterio: Vientos sostenidos de 50 a 63 km/h o ráfagas de 74 a 92 km/h.
- Vigilancia de vientos fuertes (High Wind Watch):
Cuándo se emite: Cuando existe la posibilidad de vientos intensos en el futuro cercano (24 a 48 horas).
Criterio: Vientos sostenidos de 64 km/h o ráfagas de 93 km/h o más.
- Advertencia de vientos fuertes (High Wind Warning):
Cuándo se emite: Cuando el evento es inminente o ya está ocurriendo.
Criterio: Vientos de 64 km/h o ráfagas superiores a 93 km/h. Es el nivel máximo de alerta.
Economía
El gasto navideño alcanzará su nivel más alto en 15 años
Diane Hernández
Guía de seguridad: ¿cómo prepararse ante vientos extremos?
Ante una Advertencia de vientos fuertes (High Wind Warning): ¡Actúe ahora!
- Busque refugio: permanezca en el interior de un edificio sólido.
- Seguridad vial: si debe conducir, reduzca la velocidad y sujete el volante con ambas manos.
- Evite riesgos: aléjese de árboles, postes de luz y estructuras metálicas.
Ante una Vigilancia de vientos fuertes (High Wind Watch): Prepárese.
- Asegure su propiedad: guarde o sujete muebles de jardín, botes de basura y cualquier objeto suelto que pueda convertirse en un proyectil al ser arrastrado por el viento.
- Planifique: ajuste sus viajes para evitar estar a la intemperie durante la tormenta.
Avisos de viento (Wind Advisory): Tenga precaución.
- Aunque es el nivel de menor urgencia, manténgase informado. Asegure objetos ligeros y extreme precauciones al conducir por puentes o zonas abiertas.