Publicado por Virginia Martínez 17 de diciembre, 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una advertencia urgente sobre una combinación peligrosa de vientos intensos y fuertes nevadas que impactará gran parte del noreste y otras regiones clave de Estados Unidos.

Según el pronóstico actualizado, estas condiciones extremas no solo dificultarán la movilidad, sino que representan un riesgo para la infraestructura local. "Estas ráfagas de viento provocarán numerosos cortes de electricidad, daños dispersos en árboles y tejados, y condiciones peligrosas para viajar", sostuvo el NWS en su reporte oficial.

Principales zonas afectadas por las alertas de viento

El fenómeno meteorológico se extiende por un amplio corredor que abarca desde la costa del Pacífico hasta las llanuras centrales. Se esperan vientos sostenidos y ráfagas de entre 80 y 112 km/h (50-70 mph) que persistirán hasta el jueves.

Estados bajo vigilancia y advertencia por cercanía geográfica:

Washington, Oregón, Nevada, California, Idaho, Montana, Wyoming y Colorado.

Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas y Nuevo México.

Minnesota, Iowa y Missouri.

Se han emitido avisos preventivos para diversas zonas del estado de Nueva York.

Además, en las Altas Llanuras (High Plains), las ráfagas de nieve podrían reducir drásticamente la visibilidad durante la noche, convirtiendo el tránsito por carretera en una actividad de alto riesgo.

Pronóstico específico por ciudades

El impacto de las ráfagas de viento varía considerablemente según la ubicación geográfica. Aquí los detalles de algunos sectores afectados:

Ráfagas de hasta 96 km/h (60 mph) : Clayton, Sun Valley, Victor, Galena, Stanley, Borah Peak, Copper Basin y Ketchum (alerta vigente hasta las 5 pm del miércoles).

: Clayton, Sun Valley, Victor, Galena, Stanley, Borah Peak, Copper Basin y Ketchum (alerta vigente hasta las 5 pm del miércoles). Ráfagas de hasta 88 km/h (55 mph) : Pocatello, Idaho Falls, Blackfoot, Shelley, American Falls, Soda Springs, Driggs, Burley y Rexburg, entre otras localidades (hasta las 5 pm del miércoles).

: Pocatello, Idaho Falls, Blackfoot, Shelley, American Falls, Soda Springs, Driggs, Burley y Rexburg, entre otras localidades (hasta las 5 pm del miércoles). Ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph) : Island Park, Spencer, Edie School y Dubois.

: Island Park, Spencer, Edie School y Dubois. Sector Nevada/Oeste: Jarbidge, West Wendover, Owyhee y Ruby Lake (vientos de hasta 96 km/h hasta las 8 pm del miércoles).

Para obtener actualizaciones en tiempo real, se recomienda consultar el mapa interactivo del NWS. Además, las últimas advertencias se encuentran disponibles en la página oficial del servicio meteorológico.

Tipos de alertas del NWS: Wind Advisory vs High Wind Warning

Es crucial comprender la terminología técnica que utiliza el Servicio Meteorológico para saber cómo reaccionar. El NWS clasifica las alertas en tres categorías principales basadas en la intensidad y la probabilidad del evento:

Aviso de viento (Wind Advisory):

Cuándo se emite: Cuando hay vientos fuertes que no alcanzan niveles destructivos pero son riesgosos.



Criterio: Vientos sostenidos de 50 a 63 km/h o ráfagas de 74 a 92 km/h.



Vigilancia de vientos fuertes (High Wind Watch):

Cuándo se emite: Cuando existe la posibilidad de vientos intensos en el futuro cercano (24 a 48 horas).



Criterio: Vientos sostenidos de 64 km/h o ráfagas de 93 km/h o más.



Advertencia de vientos fuertes (High Wind Warning):

Cuándo se emite: Cuando el evento es inminente o ya está ocurriendo.



Criterio: Vientos de 64 km/h o ráfagas superiores a 93 km/h. Es el nivel máximo de alerta.