Tiroteo en la Universidad de Brown: las autoridades revelan nuevas imágenes del sospechoso y detalles sobre el caso

Publicado por Williams Perdomo 17 de diciembre, 2025

Cinco días después del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, las autoridades publicaron nuevos detalles del caso. Además, se reveló un video que muestra la cronología y detalla los movimientos de una persona de interés en las horas previas al tiroteo del sábado.

La mayoría de las imágenes se grabaron fuera del campus. Según las autoridades, el edificio donde ocurrió el tiroteo era antiguo y tenía pocas cámaras.

"Publicamos un video mejorado de la persona de interés en el incidente de la Universidad de Brown. Las imágenes se grabaron en el East Side de Providence el sábado por la tarde, antes del incidente", detalló el Departamento de Policía de Providence.

De igual manera, se conoció que los investigadores recibieron cientos de pistas mientras intentan identificar al individuo responsable del tiroteo. Además, se tomaron muestras bucales a quienes estuvieran dispuestos a proporcionar ADN.

La toma de muestras de ADN, detalló CNN, podría reflejar que los investigadores consideran haber obtenido material genético en el lugar de los hechos, posiblemente a partir de un objeto que se piensa que el sospechoso abandonó o de alguna superficie que manipuló.