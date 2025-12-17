Tiroteo en la Universidad de Brown: las autoridades revelan nuevas imágenes del sospechoso y detalles sobre el caso
"Publicamos un video mejorado de la persona de interés en el incidente de la Universidad de Brown. Las imágenes se grabaron en el East Side de Providence el sábado por la tarde, antes del incidente", detalló el Departamento de Policía de Providence.
Cinco días después del tiroteo masivo en la Universidad de Brown, las autoridades publicaron nuevos detalles del caso. Además, se reveló un video que muestra la cronología y detalla los movimientos de una persona de interés en las horas previas al tiroteo del sábado.
La mayoría de las imágenes se grabaron fuera del campus. Según las autoridades, el edificio donde ocurrió el tiroteo era antiguo y tenía pocas cámaras.
ENHANCED VIDEO: We are releasing an enhanced video of the person of interest in the Brown University incident. Footage was captured on the East Side of Providence on Saturday afternoon before the incident.— Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 16, 2025
Please share widely and contact the official tip line if you have… pic.twitter.com/mewBSflOiO
De igual manera, se conoció que los investigadores recibieron cientos de pistas mientras intentan identificar al individuo responsable del tiroteo. Además, se tomaron muestras bucales a quienes estuvieran dispuestos a proporcionar ADN.
La toma de muestras de ADN, detalló CNN, podría reflejar que los investigadores consideran haber obtenido material genético en el lugar de los hechos, posiblemente a partir de un objeto que se piensa que el sospechoso abandonó o de alguna superficie que manipuló.
¿Quiénes fueron las víctimas mortales del ataque?
Cook era estudiante de segundo año, pasaba los veranos trabajando en una heladería local, y era también vicepresidente de la asociación republicana College Republicans of America de la universidad.
"Ella era conocida por su valentía, audacia y bondad, cualidades que ponía al servicio de su sección y de sus compañeros de clase", aseguró el presidente de la organización, Martin Bertao. "Nuestras oraciones están con su familia, nuestros miembros de Brown y todo el campus mientras se recuperan de esta tragedia".
Figuras del partido a nivel nacional salieron a dar el pésame a Cook, desde el congresista Brandon Gill hasta la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Entre ellos también, el vicepresidente, JD Vance: "Se requiere una valentía especial para liderar una organización de conservadores en un campus de izquierda, y lamento mucho que nuestro país haya perdido a una de sus jóvenes promesas. Concédele el descanso eterno, Señor".
Mukhammad Aziz Umurzokov era originario de Uzbekistán. El embajador estadounidense en aquel país, Jonathan Henick, confirmó la identidad del estudiante y extendió "nuestras más sinceras condolencias" a sus allegados. "Lamentamos la pérdida de su brillante futuro".
En un GoFundMe, Samira Umurzokov, identificada como su hermana, lo identificó como "increíblemente amable, divertido e inteligente". "Tenía grandes sueños de convertirse en neurocirujano y ayudar a la gente. Sigue siendo el mayor ejemplo a seguir de mi familia en todos los aspectos", dijo.