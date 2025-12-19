Ranking: las diez razas de perro más inteligentes según Stanley Coren

Publicado por Joaquín Núñez 18 de diciembre, 2025

Stanley Coren es uno de los investigadores más importantes sobre la psicología de los perros. Entre sus muchos libros y publicaciones, el autor estudió a fondo la inteligencia canina e incluso elaboró un ranking con las diez razas más sobresalientes.

Antes de pasar al listado, es importante entender que la inteligencia de estos simpáticos animales se mide de una forma particular. En efecto, se divide en tres tipos.

La primera es la instintiva, la cual está presente desde el nacimiento. Es la habilidad natural con la que el perro para hacer determinadas cosas y está determinada por su raza.

Luego viene la inteligencia adaptativa, que se resume como la capacidad del perro para resolver problemas por sí mismo, aprender de las experiencias y adaptarse a nuevas situaciones.

Por último, está la inteligencia para el trabajo y la obediencia. Es la capacidad del perro para aprender de los humanos: entender órdenes, reconocer palabras, y responder con precisión y rapidez.

“Existen distintos tipos de inteligencia, y los perros los demuestran de distintas formas: algunos nacen con fuertes instintos, otros sobresalen en aprender de nosotros”, explicó Coren en una entrevista para Psychology Today.

¿Cómo se mide la inteligencia de los perros?

Según National Geographic, los estudios de inteligencia dividen a los perros por raza, proponiéndoles una serie de pruebas que miden diversos factores de inteligencia.

Si bien estas pruebas pueden variar, suelen evaluar los siguientes aspectos: memoria, empatía, exploración, obediencia, resolución de problemas lógicos y razonamiento independiente.

A pesar de que estos factores externos influyan, buena parte de la inteligencia de los perros tiene que ver con la raza. De acuerdo con Stanley Coren, la raza tiene mucha influencia, pero no determina el 100% de la inteligencia canina. “Las diferencias de inteligencia entre razas son reales, pero reflejan principalmente aquello para lo que los humanos criaron a los perros para hacer mejor”, explicó en su libro de 1994.

En definitiva, la raza influye en qué tipo de inteligencia destaca un perro, pero no en cuánto puede aprender o razonar. Lo que más pesa es la combinación entre genética, entorno y la relación con su dueño.

Las diez razas de perro más inteligentes según Stanley Coren

1- Border Collie: es la raza con mayor capacidad para aprender órdenes nuevas de forma rápida y ejecutar tareas complejas. Se destaca también por su obediencia a los comandos humanos.

2- Poodle: aunque pequeño en tamaño, es un perro conocido por su inteligencia y versatilidad. Aprende señales muy rápido, son fáciles de entrenar y se adapta a diferentes entornos.

3- Pastor Alemán: es un perro que se desempeña muy bien en tareas de servicio, puesto que aprende rápido y ejecuta con precisión. Por eso resultan muy utilizados para rescates o como apoyo para las fuerzas de seguridad.

4- Golden Retriever: uno de los perros más populares en los Estados Unidos, es altamente entrenable, cariñoso y cuenta con una inteligencia especialmente orientada a los seres humanos. Sobresale por su obediencia y capacidad para trabajos de asistencia.

5- Doberman Pinscher: este perro de origen alemán resulta muy receptivo al entrenamiento, disciplinado y rápido para aprender rutinas y órdenes.

6- Shetland Sheepdog: pequeño pero muy brillante; destaca en pastoreo y en obediencia avanzada, con excelente memoria.

7- Labrador Retriever: esta raza fue por años la favorita de las familias estadounidenses. Aprende con rapidez, es muy eficaz y es muy dedicado al trabajo, ya sea para asistencia o servicio.

8- Papillon: más pequeño que el Poodle, responde muy bien al entrenamiento y aprende señales complejas. A su vez, forma vínculos muy fuertes con sus dueños.

9- Rottweiler: aunque suelen ser vistos como perros guardianes y feroces llegado el caso, también con grandes compañeros para familias. Aprenden rápido, son obedientes y su inteligencia los hace aptos para diversas tareas, desde protección hasta el trabajo policial.

10- Pastor Australiano: una raza activa e inteligente, que necesita mucha estimulación mental. Son capaces de resolver problemas por sí solos y cuentan con una gran predisposición para el trabajo.