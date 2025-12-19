Primer tropiezo para Mamdani: renuncia una funcionaria de su equipo tras revelarse antiguas publicaciones antisemitas

Publicado por Sabrina Martin 18 de diciembre, 2025

Una de las primeras designaciones del alcalde electo Zohran Mamdani terminó en renuncia apenas un día después de haber sido anunciada, tras la difusión de antiguas publicaciones en redes sociales que contenían expresiones antisemitas.

Catherine Almonte Da Costa, nombrada Directora de Nombramientos, presentó su dimisión la tarde de este jueves, pocas horas después de que se hicieran públicas capturas de comentarios que había escrito años atrás. Mamdani confirmó que aceptó su renuncia.

“Hablé con el alcalde electo esta tarde, me disculpé y expresé mi profundo arrepentimiento por mis declaraciones anteriores. Estas declaraciones no reflejan quién soy”, declaró Da Costa al Judge Street Journal.

Publicaciones del pasado bajo escrutinio

Los mensajes, revelados inicialmente por el Judge Street Journal, incluían referencias que reproducían estereotipos antisemitas, con expresiones despectivas hacia judíos y asociaciones de comunidades específicas con clichés económicos y sociales.

En una declaración pública, Da Costa expresó arrepentimiento por sus palabras, reconoció el daño causado y afirmó que la polémica se había convertido en una distracción para el trabajo del equipo de transición, motivo por el cual decidió apartarse del cargo.

El episodio se produce en un contexto particularmente delicado para Mamdani, quien durante su campaña enfrentó una fuerte oposición de sectores de la comunidad judía. Esa resistencia estuvo ligada a sus críticas previas a Israel y a su negativa a condenar públicamente la consigna “globalizar la intifada”.