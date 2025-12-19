El Senado confirma 97 nuevas nominaciones de Trump y eleva el total de 2025 por encima del primer año de Biden

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de diciembre, 2025

El Senado cerró el año legislativo 2025 con un balance positivo para el presidente Donald Trump, quien vio desde la Casa Blanca como los republicanos lograron avanzar con 97 nuevas nominaciones confirmadas, elevando el total de 2025 a 417, número que supera al alcanzado por los demócratas durante el primer año de Joe Biden.

El último capítulo de este proceso de confirmaciones se produjo en la antesala del receso de fin de año, en una votación de 53 a 43 favorable a la confirmación de las nominaciones. Esta tanda final permitió reducir de manera sustancial el cúmulo de designaciones pendientes, que durante el verano había llegado a rozar las 150 nominaciones sin resolver.

Entre las designaciones avaladas por el Senado figuran Anthony D’Esposito, exlegislador republicano por Nueva York, quien fue confirmado para desempeñarse como inspector general del Departamento de Trabajo, así como James Murphy y Scott Mayer, aprobados para integrar la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Las confirmaciones también abarcan a otros funcionarios distribuidos en prácticamente todas las agencias federales, completando una amplia tanda de nombramientos dentro del Ejecutivo.

A pesar de que, finalmente, se concretaron las confirmaciones, las propias se desarrollaron en un contexto de obstrucción sistemática por parte de los demócratas, quienes mantuvieron objeciones generalizadas incluso para cargos de bajo rango dentro del Poder Ejecutivo. La estrategia demócrata, en general, consistió en bloquear los mecanismos habituales de aprobación rápida, como el consentimiento unánime o las votaciones por voz, obligando a la mayoría a recurrir repetidamente al voto nominal en el pleno.

Frente a ese escenario, los republicanos cambiaron la estrategia y, en septiembre, optaron por modificar las reglas internas del Senado y activar la denominada opción nuclear, reduciendo el umbral requerido para confirmar a funcionarios por debajo del nivel de gabinete y habilitando la votación simultánea de múltiples nominaciones. La decisión fue clave para destrabar el proceso, que pintaba para irrealizable, favoreciendo los objetivos de la Casa Blanca. Sin embargo, también elevó la tensión entre ambos bloques.

El líder de la mayoría, John Thune, sostuvo que la prioridad del Senado fue garantizar que el presidente Trump cuente con el equipo necesario para ejercer el mandato otorgado por los votantes. Desde el bloque republicano acusaron al líder demócrata Chuck Schumer de utilizar la obstrucción como una herramienta política, mientras que los demócratas defendieron la estrategia como parte de las reglas tradicionales de la Cámara Alta.

Pese al avance registrado este jueves, el pulso en la Cámara Alta continúa.

Conforme a las normas del Senado, los demócratas aún pueden forzar que las nominaciones no confirmadas sean devueltas a la Casa Blanca al cierre del año, obligando al presidente a reiniciar el proceso en 2026. El senador Dick Durbin calificó esta práctica como “habitual”, aunque los republicanos la ven como una prolongación del conflicto.