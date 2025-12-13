“Ahora vamos por tierra”: Trump anunció que pronto iniciarán los ataques terrestres contra los narcoterroristas y no se limitarán a Venezuela

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos está listo para iniciar ataques terrestres contra organizaciones narcoterroristas en la región, incluyendo y no limitándose a aquellas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, en lo que representa una fase más agresiva de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en la región, especialmente en el mar Caribe.

El mandatario dijo a la prensa que estas operaciones no se limitarán exclusivamente al territorio venezolano y apuntarán contra redes criminales responsables del tráfico de drogas hacia EEUU.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a ocurrir”, dijo Trump desde la Casa Blanca, sugiriendo que las acciones contra los narcoterroristas son inminentes.

El presidente evitó ofrecer detalles operativos y se negó a confirmar si Washington, además de frenar a los grupos narcotraficantes, avanzará con nuevas incautaciones de activos petroleros venezolanos, al considerar que revelar ese tipo de información “no sería muy inteligente” ni estratégico.

En ese sentido, el presidente aclaró que el objetivo no es un país en particular, como Venezuela, sino “personas horribles que están trayendo drogas y matando a nuestra gente”, ampliando el alcance de la ofensiva más allá de las fronteras venezolanas.

El endurecimiento del discurso de Trump se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre Maduro y su séquito. En las últimas semanas, la Administración Trump impuso nuevas sanciones contra miembros del círculo familiar y empresarial del dictador chavista, así como contra buques acusados de transportar petróleo venezolano en violación de las restricciones internacionales.

Además, Estados Unidos interceptó recientemente un petrolero frente a las costas de Venezuela, una señal clara de que el control marítimo y financiero seguirá intensificándose en medio de la megaoperación antinarcóticos en el mar Caribe, que ha dejado un saldo de más de 20 embarcaciones hundidas y más de 80 personas muertas.

Hasta ahora, la estrategia de la Administración Trump se había apoyado principalmente en sanciones económicas contra Maduro, aislamiento diplomático y operaciones navales en el Caribe. La referencia explícita a ataques terrestres marcaría un punto de inflexión y elevaría significativamente el nivel de confrontación con Caracas, al introducir la posibilidad de acciones directas sobre el terreno contra organizaciones calificadas por Washington como narcoterroristas, léase el Cártel de los Soles o el Tren de Aragua, ambos grupos ligados al régimen de Maduro.