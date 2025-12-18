Dos familias demandan a Meta tras el suicidio de adolescentes víctimas de 'sextorsión' en Instagram

Publicado por Diane Hernández 18 de diciembre, 2025

Dos familias -una en Estados Unidos y otra en Escocia- han presentado una demanda contra Meta, empresa propietaria de Instagram, acusándola de negligencia grave y de haber ignorado durante años un patrón conocido de chantaje sexual (sextorsión) que ha llevado a la muerte de adolescentes.

La demanda, presentada esta semana en un tribunal estatal de Delaware, sostiene que Instagram permitió y facilitó el contacto entre menores y depredadores adultos, a pesar de contar con información interna que advertía del riesgo letal de estas prácticas.

El caso fue revelado inicialmente por NBC News, en una investigación firmada por el periodista David Ingram, y que se apoya en documentos judiciales, alertas del FBI y datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

"Esto no fue un accidente"

Las víctimas son Levi Maciejewski, de 13 años, de Pensilvania, y Murray Dowey, de 16 años, de Dunblane, Escocia.

Según la demanda, Levi se unió a Instagram un domingo. Menos de 48 horas después, tras ser contactado por un desconocido que fingía interés romántico, fue víctima de sextorsión: le pidieron imágenes íntimas y luego lo amenazaron con difundirlas entre amigos y familiares si no pagaba. Murió el martes por la tarde.

Murray, descrito por su familia como "el pegamento" del hogar, llevaba años usando Instagram cuando recibió un mensaje similar que, según la demanda, lo sumió en una espiral de miedo y vergüenza que terminó en suicidio.

"Esto era conocido. No fue una coincidencia. Fue una consecuencia previsible de decisiones deliberadas de Meta", afirmó Matthew Bergman, abogado principal de las familias y fundador del Centro Legal de Víctimas de las Redes Sociales, en declaraciones recogidas por NBC News.

Una amenaza documentada por el FBI

La sextorsión es un delito en rápido crecimiento. Según el FBI, miles de menores han sido víctimas de estos esquemas en los últimos años, muchos de ellos operados desde África Occidental y el Sudeste Asiático.

El NCMEC ha documentado al menos 36 suicidios de adolescentes vinculados directamente a sextorsión financiera.

La mecánica es recurrente: contacto inicial en redes sociales, petición de imágenes íntimas, amenazas, exigencias de dinero y, en muchos casos, un colapso psicológico inmediato de la víctima.

"Instagram no era seguro, aunque lo parecía" Instagram mantuvo durante años configuraciones públicas por defecto para adolescentes, permitiendo que desconocidos accedieran a sus listas de amigos y les enviaran mensajes directos.

. Sin embargo, la demanda afirma que esas medidas no se aplicaron automáticamente a todas las cuentas, excluían a algunos rangos de edad y priorizaban el crecimiento y la interacción por encima de la protección infantil.

"Yo creía que la aplicación era segura para niños, porque así lo decía la tienda de aplicaciones", declaró Tricia Maciejewski, madre de Levi, a NBC News. "Son niños quienes usan estos productos. Deberían estar protegidos". Uno de los ejes centrales de la demanda es que Meta sostuvo durante años configuraciones públicas por defecto para adolescentes, permitiendo que desconocidos accedieran a sus listas de amigos y les enviaran mensajes directos. Meta sostiene que desde 2021 introdujo medidas de seguridad para menores. Sin embargo, la demanda afirma que esas medidas no se aplicaron automáticamente a todas las cuentas, excluían a algunos rangos de edad y priorizaban el crecimiento y la interacción por encima de la protección infantil.

Documentos internos bajo la lupa

Los abogados de las familias planean utilizar registros corporativos internos de Meta, surgidos en otros litigios en EEUU, que mostrarían debates internos desde al menos 2019 sobre hacer privadas por defecto las cuentas de adolescentes.

Según la demanda, equipos legales y de bienestar defendían esa medida, mientras que el equipo de crecimiento se oponía por temor a perder interacción y usuarios.

Uno de los datos citados es especialmente contundente: una configuración privada por defecto habría eliminado 5,4 millones de interacciones no deseadas diarias en mensajes directos.

Meta responde, pero no entra al fondo

En un comunicado, Meta calificó la sextorsión como "un delito atroz" y aseguró que colabora con las fuerzas del orden y aplica medidas de prevención, como difuminar imágenes sensibles y limitar contactos sospechosos.

No respondió directamente a las acusaciones de la demanda.

El caso se produce en un contexto de creciente presión política y social sobre las grandes plataformas tecnológicas. En 2024, Mark Zuckerberg pidió disculpas a padres en una audiencia del Senado de EEUU sobre seguridad infantil en línea. Este mes, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Para las familias de Levi Maciejewski y Murray Dowey, las reformas llegan tarde. También para los seres queridos de otros tantos.