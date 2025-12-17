Un crimen sacude al MIT: murió baleado en su propia casa el director de un centro de investigación

Publicado por Diane Hernández 17 de diciembre, 2025

Las autoridades del estado de Massachusetts abrieron una investigación por homicidio tras la muerte a tiros del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Nuno F. G. Loureiro, ocurrida en su domicilio en la localidad de Brookline, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Norfolk, la policía acudió a la vivienda del académico la noche del lunes luego de recibir un reporte sobre un hombre con heridas de bala. Loureiro, de 47 años, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto la mañana del martes.

"Se trata de una investigación de homicidio activa y en curso", señaló la oficina del fiscal de distrito en un comunicado. Un portavoz de la fiscalía, David Linton, confirmó que hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con el caso.

Las condolencias del MIT

El MIT confirmó el fallecimiento del profesor y expresó sus condolencias a familiares, colegas y estudiantes. Loureiro se desempeñaba como profesor en los departamentos de Ciencias e Ingeniería Nucleares y Física, y desde mayo de 2024 era director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión, uno de los laboratorios más importantes de la institución.

La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, calificó el hecho como una "impactante pérdida" para la comunidad académica y señaló que la universidad está ofreciendo apoyo a quienes se vean afectados por la tragedia. "Es completamente natural sentir la necesidad de consuelo y apoyo en un momento como este", expresó en un comunicado oficial.

El Centro de Ciencia del Plasma y Fusión cuenta con más de 250 investigadores, personal y estudiantes, y opera en siete edificios con aproximadamente 250 mil pies cuadrados de instalaciones de laboratorio.

Según el MIT, En enero del año pasado, el entonces presidente del país, Joe Biden, distinguió a Loureiro como uno de los cerca de 400 científicos galardonados con el, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno federal a investigadores en las primeras etapas de su carrera.Según el MIT, la Fundación Nacional de Ciencias lo nominó por sus aportes al estudio de la generación y amplificación de campos magnéticos en el universo.

¿Quién era Nuno Loureiro y por qué su presunto asesinato ha conmocionado al MIT?

Nacido y criado en Portugal, Loureiro obtuvo su licenciatura en física en el Instituto Superior Técnico de Lisboa y un doctorado en física en el Imperial College de Londres en 2005.

Posteriormente realizó trabajos posdoctorales en el Laboratorio de Física de Plasma de Princeton, en Estados Unidos, y en el Centro Culham para Energía de Fusión, en el Reino Unido. Se incorporó a la facultad del MIT en 2016 y fue nombrado subdirector del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión en 2022.

El académico era reconocido internacionalmente por su trabajo en reconexión magnética, un proceso fundamental en la física del plasma.

"Nuno no solo fue un científico brillante, sino también una persona excepcional", señaló Dennis Whyte, exdirector del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión, en un obituario publicado por el MIT.

La muerte del profesor también generó reacciones internacionales. CNN Portugal informó que el ministro de Asuntos Exteriores portugués anunció el fallecimiento en el Parlamento. Asimismo, el embajador de Estados Unidos en Portugal, John J. Arrigo, expresó sus condolencias en un comunicado oficial, en el que destacó "su vida, su liderazgo en la ciencia y sus contribuciones duraderas".

La información fue reportada inicialmente por The New York Times, con base en datos de autoridades judiciales y comunicados oficiales del MIT.