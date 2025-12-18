Las Vegas: los jóvenes culpables de atropellar a un jefe de policía retirado reciben entre 18 y 20 años a cadena perpetua

Publicado por Williams Perdomo 18 de diciembre, 2025

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark informó de que obtuvo las sentencias máximas permitidas por la ley de Nevada para Jesús Ayala, de 20 años, y Jzamir Keys, de 18, condenados por el homicidio intencional mediante atropello y fuga del jefe de policía retirado Andreas (Andy) Probst.

“Esta sentencia refleja la gravedad de este crimen y el valor de la vida humana”, dijo el fiscal del Condado de Clark, Steve Wolfson.

En ese sentido, el fiscal resaltó que “Jesús Ayala y Jzamir Keys tomaron una decisión consciente que resultó en la muerte de un hombre inocente. Mi oficina se mantuvo comprometida a garantizar que fueran plenamente responsables de sus actos”.

El 14 de agosto de 2023, Probst, de 64 años, circulaba en bicicleta por Las Vegas cuando fue atropellado por un vehículo robado. La Oficina del Fiscal explicó que un video mostró que Ayala, miembro del grupo criminal Night Crawlers, conducía el vehículo, mientras que Keys era el pasajero. Los acusados huyeron del lugar, dejando a Probst con heridas mortales. Posteriormente, los acusados publicaron en redes sociales el video del teléfono celular que captaba el asesinato.

La sentencia de los jóvenes Durante la sentencia, la corte impuso las penas máximas posibles en función de la edad de los acusados en el momento del crimen. Tanto Ayala como Keys eran menores de edad cuando ocurrió el delito, lo que limitó el rango de sentencia de la corte conforme a la ley de Nevada. Ayala, el conductor en el incidente fatal, fue condenado a entre 20 años y cadena perpetua. Keys, el pasajero, fue condenado a entre 18 años y cadena perpetua.

​Cuando una persona es condenada “a X años a cadena perpetua”, debe cumplir un mínimo obligatorio de años en prisión (por ejemplo, 18 o 20) y que, una vez cumplido ese plazo, no tiene una fecha fija de liberación.



A partir de entonces, puede solicitar libertad condicional, pero esta no es automática ni garantizada y puede ser negada tantas veces como la autoridad lo considere. En la práctica, la condena permite que la persona permanezca en prisión de por vida, aunque deja abierta la posibilidad legal de salir en el futuro si se cumplen condiciones muy estrictas.

“Este es uno de los homicidios más insensibles y atroces con los que me he enfrentado en mi carrera. Aunque los acusados eran jóvenes, sabían distinguir entre el bien y el mal, y nada puede justificar las decisiones que tomaron ese día”, declaró el fiscal adjunto jefe John Giordani. “Espero que esta sentencia envíe un mensaje a otros menores de que la vida es sagrada y que, si quitas una vida, estás perdiendo la tuya”.