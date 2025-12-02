El expresidente de Honduras sale de prisión tras el indulto de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 2 de diciembre, 2025

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Trump, informó su esposa este martes.

La liberación de Hernández coincide con el respaldo del presidente a favor del candidato derechista Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa. Tras el anuncio de Trump, Asfura aseguró a la AFP que no tiene "ninguna vinculación" con Hernández.

El expresidente hondureño, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es "una vez más un hombre libre", anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.

"Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump", escribió en X la esposa del exmandatario.

Su esposo fue liberado la noche del lunes y "trasladado a un lugar seguro", declaró poco después la ex primera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con Hernández por videollamada.

"Muy emocionados junto a nuestros hijos, nuestra suegra, de poder verlo", dijo.

De acuerdo a AFP, en el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente hondureño.

Un trato injusto

Juan Orlando Hernández gobernó el país centroamericano entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Trump considera que Hernández fue víctima de un "montaje" de su antecesor, Joe Biden, y dijo al anunciar el indulto la semana pasada que fue "tratado de forma muy dura e injusta".