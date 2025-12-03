Voz media US Voz.us
Trump indulta al representante demócrata Henry Cuellar, acusado de soborno y lavado de dinero

"'Sleepy' Joe fue tras el congresista y su esposa Imelda simplemente por decir la VERDAD", dijo el presidente Trump.

Henry Cuellar (representante demócrata por Texas) en el Congreso.

Henry Cuellar (representante demócrata por Texas) en el Congreso.AFP.

El presidente Donald Trump indultó el miércoles al representante demócrata por Texas Henry Cuéllar y a su esposa, acusados el año pasado de aceptar presuntamente casi 600.000 dólares en sobornos y blanquear los fondos.

"Durante años, la Administración Biden armó el Sistema de Justicia contra sus Oponentes Políticos, y contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos", publicó Trump en Truth Social. "Uno de los ejemplos más claros de esto fue cuando Crooked Joe utilizó el FBI y el DOJ para 'sacar' a un miembro de su propio Partido después de que el Muy Respetado Congresista Henry Cuellar valientemente habló en contra de las Fronteras Abiertas, y la 'Catástrofe' Fronteriza de Biden".

"Sleepy Joe fue tras el Congresista, e incluso la maravillosa esposa de Cuellar, Imelda, simplemente por decir la VERDAD. Es antiamericano y, como dije anteriormente, ¡los Demócratas de Izquierda Radical son una amenaza completa y total para la Democracia! Atacarán, robarán, mentirán, engañarán, destruirán y diezmarán a cualquiera que se atreva a oponerse a su Agenda de Extrema Izquierda, una Agenda que, si no se controla, destruirá nuestro magnífico País. Debido a estos hechos, y otros, por la presente anuncio mi indulto total e incondicional del amado Congresista de Texas Henry Cuellar, e Imelda. Henry, no te conozco, pero puedes dormir bien esta noche - ¡Tu pesadilla por fin ha terminado!".

