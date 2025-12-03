Trump indulta al representante demócrata Henry Cuellar, acusado de soborno y lavado de dinero

Publicado por Just The News 3 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump indultó el miércoles al representante demócrata por Texas Henry Cuéllar y a su esposa, acusados el año pasado de aceptar presuntamente casi 600.000 dólares en sobornos y blanquear los fondos.

"Durante años, la Administración Biden armó el Sistema de Justicia contra sus Oponentes Políticos, y contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con ellos", publicó Trump en Truth Social. "Uno de los ejemplos más claros de esto fue cuando Crooked Joe utilizó el FBI y el DOJ para 'sacar' a un miembro de su propio Partido después de que el Muy Respetado Congresista Henry Cuellar valientemente habló en contra de las Fronteras Abiertas, y la 'Catástrofe' Fronteriza de Biden".

"Sleepy Joe fue tras el Congresista, e incluso la maravillosa esposa de Cuellar, Imelda, simplemente por decir la VERDAD. Es antiamericano y, como dije anteriormente, ¡los Demócratas de Izquierda Radical son una amenaza completa y total para la Democracia! Atacarán, robarán, mentirán, engañarán, destruirán y diezmarán a cualquiera que se atreva a oponerse a su Agenda de Extrema Izquierda, una Agenda que, si no se controla, destruirá nuestro magnífico País. Debido a estos hechos, y otros, por la presente anuncio mi indulto total e incondicional del amado Congresista de Texas Henry Cuellar, e Imelda. Henry, no te conozco, pero puedes dormir bien esta noche - ¡Tu pesadilla por fin ha terminado!".

