Encuesta: los estadounidenses aprueban la mayoría de las políticas de Trump mientras perciben una mejora en la economía

Publicado por Joaquín Núñez 2 de marzo, 2026

Los estadounidenses mejoraron su visión sobre la economía de Donald Trump. Así lo encontró la última encuesta de Harvard CAPS/ Harris, realizada durante los últimos días de febrero, que también mostró una mejora en la opinión pública de la mayoría de las políticas del presidente en comparación con enero.

De acuerdo con el sondeo, Trump tiene una aprobación del 46% de los estadounidenses, mejorando un punto porcentual con respecto a enero. A su vez, la aprobación entre los “probables votantes en las elecciones de medio término” subió al 50%, un dato alentador de cara a noviembre.

Además, la opinión mejoró sobre casi todas las principales políticas del presidente. Entre ellas están la lucha contra la delincuencia en las ciudades estadounidenses, inmigración, inflación, aranceles, política exterior y el retorno de Estados Unidos a sus valores.

El único tópico en que Trump registró un peor desempeño que en enero fue en “la respuesta a las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis”.

Ante la pregunta, “¿qué tan fuerte cree que es la economía estadounidense en la actualidad?”, el 51% respondió que “fuerte”, mientras que el 49% percibe que está “débil”. Este indicador arrojó un resultado positivo para la Casa Blanca por primera vez desde noviembre del 2025.

En adición, el 52% dijo que la economía está mejor hoy que cuando Joe Biden era presidente, una mejora para Trump de cinco puntos porcentuales en comparación con el mes pasado.

“Los estadounidenses están centrados exclusivamente en la economía, y esta encuesta muestra que hay margen para que la gente cambie de opinión, ya que estamos viendo cierta mejora en la tendencia a largo plazo”, expresó Mark Penn, codirector de la encuesta Harvard CAPS / Harris y presidente y director ejecutivo de Stagwell.

“La Administración tiene que seguir trabajando para explicar su política económica y cambiar la opinión de los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato”, añadió.

A la hora de identificar los temas más sensibles en este momento, los estadounidenses eligieron los siguientes cinco en ese orden: asequibilidad, economía y empleo, salud, inmigración y corrupción

En cuanto al gabinete, solo Robert Kennedy Jr. y Marco Rubio tuvieron una imagen neta positiva. El Partido Republicano también está recuperando su imagen, con cuatro puntos más de imagen positiva que en enero, mientras que el Partido Demócrata solo ganó un punto en aprobación.