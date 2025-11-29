Trump anuncia que concederá un “perdón total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

Publicado por Agustina Blanco 28 de noviembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes a través de su plataforma Truth Social que concederá un “perdón total y completo” al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico en una corte federal de Nueva York.

“Concederé un perdón total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en camino hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente, y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo perdón”, escribió Trump en su publicación.

En el mismo mensaje, el mandatario republicano respaldó abiertamente la candidatura presidencial del conservador Nasry “Tito” Asfura de cara a las elecciones generales de Honduras que se celebrarán el próximo domingo 30 de noviembre.

“Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, porque Estados Unidos tiene mucha confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el pueblo de Honduras, seremos muy solidarios. Si no gana, Estados Unidos no seguirá destinando recursos, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará de cerca con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras”, añadió Trump.

Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 tras ser acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) de tres cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

En junio de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión y a una multa de 8 millones de dólares. Según la acusación del DOJ, Hernández “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo cercano” y utilizó el poder del Estado para facilitar la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

El exmandatario hondureño siempre ha negado los cargos y, durante la audiencia de sentencia, insistió en que fue “acusado incorrecta e injustamente”.