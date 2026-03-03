Israel eliminó al comandante de la Yihad Islámica Palestina en el sector norte del Líbano

Publicado por Joaquín Núñez 2 de marzo, 2026

Israel eliminó a Adham Adnan al-Othman, alias Abu Hamza Rami, comandante de la Yihad Islámica Palestina (YIP) en el sector libanés de Beirut. Así lo anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado. El ataque se produjo horas después de que el grupo terrorista Hezbolá, financiado por Irán, lanzara cohetes y drones contra territorio israelí desde el Líbano.

El ataque israelí se dio en el marco de la operación conjunta con Estados Unidos contra Irán, que comenzó en la madrugada del sábado (mañana en Medio Oriente). Uno de los primeros blancos del ataque fue la residencia del líder supremo iraní, Alí Jamenei, cuya muerte se confirmó horas después. Además, el Estado judío informó que más de 40 altos mandos militares del régimen iraní fueron abatidos durante los ataques.

"Durante la Operación Flechas del Norte, dirigió el movimiento de los terroristas de la YIP a lo largo de la frontera entre Siria y Líbano y sus actividades contra las tropas de las FDI en el sur del Líbano. Su eliminación ha degradado significativamente la capacidad de la YIP para llevar a cabo operaciones terroristas contra Israel", señalaron desde las FDI en un comunicado.

A su vez, las FDI afirmaron que Rami "llevó a cabo cientos de atentados terroristas contra las tropas" de Israel, incluyendo el "reclutamiento y entrenamiento de terroristas y la adquisición de armas".

En cuanto a la YIP, es una organización terrorista e islamista armada, cuyo objetivo declarado es la destrucción del Estado de Israel. Si bien es mucho más pequeña que Hamás, que además combina un brazo político, social y militar, la YIP actúa casi exclusivamente como milicia armada.

La YIP es respaldada y financiada por Irán y, entre otras cosas, fue uno de los principales actores detrás de atentados suicidas contra civiles israelíes durante la Segunda Intifada.