El ICE emite una orden de detención contra un liberiano acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años en una escuela de Arizona
Abel Kai Gblah ingresó sin autorización al campus de la Escuela Primaria Orangewood haciéndose pasar por médico. Allí, habría persuadido a la menor para entrar a un aula bajo el pretexto de realizarle una prueba médica.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra Abel Kai Gblah, un ciudadano liberiano y delincuente sexual registrado, acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años dentro de una escuela primaria en el condado de Maricopa, Arizona.
Gblah permanece bajo custodia en la cárcel local mientras enfrenta múltiples cargos estatales.
Según información oficial del ICE y de la Policía del Condado de Maricopa, Gblah ingresó sin autorización al campus de la Escuela Primaria Orangewood haciéndose pasar por médico. Allí, habría persuadido a la menor para entrar a un aula bajo el pretexto de realizarle una prueba médica. La niña logró apartarse y el sospechoso huyó del lugar, siendo detenido horas después en su domicilio.
El liberiano enfrenta cargos por agresión sexual, secuestro, actos lascivos y obscenos con un menor y secuestro con intención de agresión sexual, según detalló ICE en su comunicado del 26 de noviembre.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, calificó el caso como una falla grave del sistema migratorio y criticó que Gblah no fuera priorizado para deportación tras sus antecedentes:
"Este delincuente extranjero debería haber sido una prioridad de expulsión desde su arresto por delitos sexuales contra menores en 2021. Nunca debió haber seguido en libertad para volver a atacar", cita el comunicado del DHS.
De acuerdo con los registros mencionados por ICE, Gblah ingresó a Estados Unidos en 2011, obtuvo residencia permanente bajo la administración Obama y acumula múltiples condenas: en 2021, por conducta sexual con una menor, y en 2022, por tráfico de inmigrantes.
El ICE reiteró que sus agentes "continuarán protegiendo a las comunidades estadounidenses" y recordó que las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes pueden recibir asistencia a través de la Oficina de Participación de Víctimas de Delitos de Inmigración (VOICE) llamando al 1-855-488-6423.