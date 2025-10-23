El ICE apunta a Chicago tras liberar a inmigrante ilegal acusado de brutal ataque sexual

Publicado por Diane Hernández 23 de octubre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció este miércoles la presentación de una orden de detención contra Leyter Jeferson Arauz-Medina, un inmigrante indocumentado nicaragüense acusado de violar a una mujer de 54 años el pasado 31 de agosto.

Arauz-Medina ingresó a EEUU el 17 de septiembre de 2024, cerca de Eagle Pass, Texas, y fue liberado por la Administración Biden. Posteriormente, un juez de inmigración ordenó su deportación el 17 de julio de 2025, aclaró el comunicado del DHS.

La orden de detención de ICE busca notificar a las autoridades locales antes de la liberación del sospechoso para impedir que cometa nuevos delitos.

El acusado enfrenta cargos de violación, agresión sexual, agresión física y posesión de drogas. Según la investigación, Arauz-Medina agarró a su víctima por el cabello, la arrastró por la calle, la obligó a entrar en un callejón, la tiró al suelo, la estranguló y la desnudo. Los gritos de la mujer fueron captados por cámaras de seguridad privadas.

De acuerdo a los reportes, la víctima perdió el conocimiento después de que Arauz-Medina golpeara repetidamente su cabeza contra el concreto, pero al recobrarlo continuó resistiéndose mientras el agresor persistía en la agresión sexual. Un automovilista que pasaba provocó que Arauz-Medina huyera, y la mujer logró buscar ayuda en un camión de comida cercano.

La subsecretaria Tricia McLaughlin declaró: "Una auténtica pesadilla: Este criminal, a quien J.B. Pritzker sigue protegiendo, ATACÓ CON RUINA a una mujer inocente que caminaba por las calles de Chicago."

"Este monstruo fue liberado en nuestro país por la administración Biden. El gobernador Pritzker y sus políticas de santuario protegen a los violadores ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses. Haremos todo lo posible para garantizar que este malvado criminal nunca vuelva a caminar por nuestras calles", agregó la funcionaria del DHS.

El ICE advirtió que, a pesar del cierre parcial del gobierno, continuará trabajando para expulsar a criminales violentos y proteger a la ciudadanía, aunque se enfrente a políticas locales de santuario.

Arauz-Medina permanece bajo custodia mientras se lleva a cabo el proceso judicial en Chicago.