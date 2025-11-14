Operación Dirtbag: el ICE detiene a más de 150 delincuentes sexuales indocumentados en Florida

Publicado por Diane Hernández 14 de noviembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre la detención de más de 150 delincuentes sexuales indocumentados durante un amplio operativo llevado a cabo en el estado de Florida. La acción, denominada Operación Dirtbag -u oficialmente Operación Devolución Criminal-, se desarrolló en coordinación con agencias estatales y locales a través del programa de cooperación 287(g).

Según el DHS, el operativo se centró en la localización y arresto de depredadores de menores, violadores y otros delincuentes violentos con antecedentes que incluyen agresión sexual infantil, actos lascivos, explotación infantil, agresiones y tentativa de homicidio. En total, fueron detenidos más de 230 extranjeros con antecedentes penales, entre ellos los 150 considerados depredadores sexuales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó la gravedad de los delitos atribuidos a los arrestados y el impacto del operativo. "Estos individuos no solo eran delincuentes sexuales, sino que también acosaban a niños. Algunos de los cargos incluyen agresión sexual, lesiones y tentativa de homicidio. Estos 150 inmigrantes indocumentados se irán de nuestras calles", señaló.

Noem añadió que la colaboración con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, constituye un modelo que esperan replicar en otras regiones del país.

El DHS calificó la operación como un ejemplo de su estrategia para aumentar la colaboración con autoridades locales y reforzar la aplicación de la ley migratoria.

Bajo la dirección del presidente Donald Trump y de la secretaria Noem, la agencia sostiene que busca poner fin a políticas anteriores de "detención y liberación" y priorizar la expulsión de inmigrantes con historial criminal violento, especialmente aquellos considerados una amenaza para menores.