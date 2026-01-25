Una gigantesca tormenta de nieve y hielo azota al país

Publicado por Williams Perdomo 25 de enero, 2026

Una gigantesca tormenta invernal avanza este domingo hacia el noreste del país, tras descargar nieve y lluvia helada en gran parte de la nación, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Después de azotar las zonas suroeste y central, la tormenta comenzó a golpear los estados densamente poblados del Atlántico medio y del noreste, mientras una masa de aire gélido se asentaba en todo el territorio nacional.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración", provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Los clientes vaciaron los estantes de los supermercados ante los anuncios del NWS, que pronosticaba enormes nevadas en algunas áreas y posiblemente acumulaciones de hielo "catastróficas".

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en emergencia.

Se reportaron nevadas en todo el centro del país, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Cerca de 14.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el fin de semana, según el sitio especializado FlightAware, y miles más sufrieron atrasos.

En Texas, la lluvia helada azotó Dallas y las temperaturas cayeron a -6 ºC.

En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes de la cuarta ciudad más poblada del país resguardarse el sábado por la noche durante las siguientes 72 horas.

Las autoridades piden quedarse en casa

Las autoridades estatales también quisieron transmitir tranquilidad sobre la solidez de la red eléctrica, que sufrió un apagón general durante la última gran tormenta invernal en 2021.

Sin embargo, casi 180.000 hogares estaban sin electricidad este domingo temprano, según el sitio de seguimiento poweroutage.us, con más de 45.000 cortes en Texas y 67.000 en la vecina Luisiana.

El Gobierno federal anunció que sus oficinas estarán cerradas el lunes, de manera preventiva.