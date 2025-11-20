Más de 200 inmigrantes detenidos en Charlotte durante el inicio de la 'Operación Telaraña'

Publicado por Diane Hernández 20 de noviembre, 2025

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a más de 200 migrantes en situación irregular durante el primer fin de semana de la 'Operación Telaraña de Charlotte', una iniciativa federal desplegada en la ciudad para identificar y arrestar a personas buscadas por violaciones migratorias y antecedentes penales, según informaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con datos iniciales, difundidos por el DHS, se identificó nominalmente a 44 de los detenidos, incluyendo a individuos con antecedentes por agresión agravada, agresión con arma peligrosa, agresión a un agente de policía, lesiones, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y atropello con fuga.

En un comunicado oficial, un portavoz del DHS afirmó que "no hay absolutamente ninguna excusa para seguir permitiendo que inmigrantes ilegales con antecedentes penales aterroricen a nuestras comunidades estadounidenses", y señaló que los arrestados incluyen agresores violentos, pandilleros y reincidentes en diversos crímenes.

Las autoridades también confirmaron la detención de miembros de organizaciones criminales, entre ellos Manuel Vásquez-Gavarrete, identificado como integrante de la pandilla Calle 18; Humberto Pozada-Rodríguez, presunto miembro de la MS-13; y Leonel De Jesús Chinchea-Galván, acusado de agresión agravada y conducción en estado de ebriedad, quien ya habría sido deportado previamente.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió el operativo al anunciarlo oficialmente el 15 de noviembre. "Los estadounidenses deben poder vivir sin temor (…) Estamos reforzando la presencia policial del Departamento de Seguridad Nacional en Charlotte para garantizar la seguridad pública", señaló en el comunicado.