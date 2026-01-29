EEUU advierte que Delcy Rodríguez no tiene futuro a largo plazo en Venezuela mientras María Corina Machado dice que la transición avanza tras reunirse con Rubio

Publicado por Virginia Martínez 28 de enero, 2026

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado se reunió este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que coincidió con la advertencia de Washington de que Delcy Rodríguez no representa una solución permanente para Venezuela. A la salida de la reunión, que se extendió por más de una hora, Machado aseguró que la liberación del país tendrá un impacto en toda la región y que ya existen avances concretos hacia el cambio democrático.

Machado sostuvo que, pese a los obstáculos, el movimiento democrático ha logrado progresos que antes parecían imposibles. “Pocos creían que íbamos a estar aquí hoy”, afirmó, al señalar que el respaldo de Estados Unidos ha sido determinante para sostener el proceso.

Avances que antes parecían imposibles

En ese contexto, la dirigente sostuvo que la oposición se encuentra cerca de alcanzar el objetivo de una transición democrática y que ese proceso cuenta con el respaldo de las principales democracias del mundo, así como del Gobierno del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio.

“Estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado”, aseguró.

Los presos políticos como prioridad

Machado también envió un mensaje directo a las personas que continúan detenidas por razones políticas. Señaló que más de 700 siguen encarceladas y que 301 ya han sido liberadas, reiterando que su situación es prioridad dentro del proceso de transición que apoya Estados Unidos.

“Venezuela será libre”, expresó, al reafirmar su compromiso con quienes permanecen bajo custodia del régimen.

Respuesta a Delcy Rodríguez y señales de debilitamiento Delcy Rodríguez, contra la administración de Donald Trump, Machado indicó que lo relevante no es lo que ella diga, sino lo que el régimen está haciendo.

Afirmó que están ocurriendo hechos concretos que muestran un debilitamiento del aparato represivo y sostuvo que el proceso avanza con pasos firmes.

Objetivo: regresar a Venezuela

Machado explicó que su prioridad es regresar al país “muy pronto” para impulsar desde adentro el proceso de transición democrática.

Rubio: Rodríguez no es una solución a largo plazo



Ese mismo día, Rubio advirtió ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la Administración Trump no tiene planes de permitir que la élite gobernante venezolana se mantenga en el poder de manera indefinida.

Rubio reconoció que el contacto actual con Delcy Rodríguez es temporal y que no representa una solución final para el país.

“Ni siquiera llevamos cuatro semanas de esto, y si sigue así dentro de seis meses, nueve meses o un año — si no se avanza — tendremos sentimientos muy diferentes al respecto”, dijo.

Añadió que, aunque se ha avanzado mucho en poco tiempo, este no es el estado final que Washington quiere para Venezuela.

Preocupación en el Senado

Las declaraciones de Rubio se produjeron mientras senadores de ambos partidos expresaban su respaldo a la destitución de Nicolás Maduro y su inquietud por la relación de Estados Unidos con figuras del régimen, pese a los antecedentes de abusos de derechos humanos y represión política.

Rubio insistió en que la cooperación actual no busca perpetuar el sistema existente, sino avanzar hacia algo completamente distinto.

“A largo plazo, de ninguna manera nuestra política es dejar algo permanente tan corrupto”, afirmó.