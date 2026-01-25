Más de 600.000 clientes sin electricidad por tormenta invernal

Publicado por Williams Perdomo 25 de enero, 2026

Más de 600.000 clientes de la red eléctrica en el país se quedaron sin servicio el domingo, mientras una gigantesca tormenta invernal avanzaba desde Texas, en el sur, hacia el noreste, según el sitio web de monitoreo PowerOutage.com.

Los estados sureños de Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana registraban la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin electricidad, cada uno con más de 100.000, después de que la tormenta descargó nieve y lluvia gélida en toda la región.

Una gigantesca tormenta invernal avanza este domingo hacia el noreste del país, tras descargar nieve y lluvia helada en gran parte de la nación, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Después de azotar las zonas suroeste y central, la tormenta comenzó a golpear los estados densamente poblados del Atlántico medio y del noreste, mientras una masa de aire gélido se asentaba en todo el territorio nacional.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) calificó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración", provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.