La Administración Trump denuncia que California vulnera los derechos de los padres en las escuelas

Publicado por Joaquín Núñez 28 de enero, 2026

La Oficina de Política de Privacidad Estudiantil (SPPO) del Departamento de Educación (DOE) determinó que California se encuentra violando la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). Se trata de un nuevo enfrentamiento entre la Administración Trump y el gobernador Gavin Newsom, esta vez acusado de vulnerar los derechos de los padres californianos.

La FERPA es una ley federal que otorga a los padres el derecho a acceder a los registros educativos de sus hijos. De acuerdo con el DOE, estaría siendo infringida por el Departamento de Educación de California (CDE), que actualmente lidera Tony Thurmond.

Según la SPPO, el CDE está presionando a los funcionarios escolares para que oculten a los padres información sobre las "transiciones de género" de los estudiantes. Explicaron que al menos 300 estudiantes de California fueron incluidos en 'planes de apoyo de género', muchos de ellos sin el consentimiento o el conocimiento de sus padres.

"Nuestra investigación reveló que el Departamento de Educación de California abusó de manera flagrante de su autoridad al presionar a los funcionarios escolares para que ocultaran a los padres información sobre las llamadas «transiciones de género» de los estudiantes. Bajo el fallido liderazgo de Gavin Newsom, el personal escolar incluso se ha jactado de facilitar las 'transiciones de género' y ha compartido estrategias para dirigirse a los menores y ocultar información sobre los niños a sus propias familias", expresó al respecto la secretaria de Educación, Linda McMahon, a través de un comunicado.

"Los niños no pertenecen al Estado, sino a sus familias. Utilizaremos todos los mecanismos disponibles para que California rinda cuentas por estas prácticas y se restablezcan los derechos de los padres", añadió.

De acuerdo con su investigación, California promovió políticas y leyes (como la Ley de Seguridad) que instruyen a las escuelas a no revelar cambios de nombre, pronombres o “transiciones de género" a los padres sin el consentimiento del estudiante. Estas políticas habrían provocado que las escuelas y otros funcionarios ocultaran a los padres información clave sobre sus hijos.

Incluso habría incluido prácticas como pedir a proveedores de software escolar que crearan formas de ocultar esos cambios en sistemas electrónicos. "Los líderes de los distritos afirman que las leyes estatales y las políticas del CDE ponen a los distritos en la posición de tener que elegir entre cumplir con la FERPA o ser demandados por el estado", señaló el DOE.

La agencia también compartió un caso destapado en la investigación, el cual tiene como protagonista a una madre y a su hija. En un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, la madre judicializó a la escuela tras enterarse de que personal del establecimiento había alentado a la menor a identificarse como transgénero, le había pedido que mantuviera esa situación en secreto frente a su familia y le había dado instrucciones para ocultar su cuerpo mediante vendajes en el pecho. Según consta en el expediente, las autoridades escolares justificaron no haber informado a la madre invocando una “política de confidencialidad parental”.