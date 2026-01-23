California: un inmigrante ilegal acusado de violar y sodomizar a una niña autista de 14 años

Publicado por Diane Hernández 23 de enero, 2026

Un inmigrante ilegal de 20 años, que responde al nombre de Enrique Bautista Vásquez, ha sido arrestado por el Departamento de Policía de Cathedral City y acusado de violación infantil y agresión sexual de una persona incapaz de dar su consentimiento.

El hombre que también está acusado de abuso de una víctima particularmente vulnerable, portaba una tarjeta de Seguro Social robada y una tarjeta verde fraudulenta, dijeron los medios locales.

De acuerdo al reporte policial, en Nochevieja, la víctima salió de su casa sin avisar, comportamiento que se atribuye a su autismo. Finalmente, la niña llegó al campus de Mayfield College, donde se encontró con Vásquez, quien supuestamente la convenció de que lo acompañara.

Vásquez llevó a la niña a su apartamento y la violó, además de sodomizarla, dijeron los agentes. Una vez que la víctima logró salir del apartamento del hombre, caminó hasta su casa y les contó a sus padres lo ocurrido. Sus padres pusieron una denuncia tras avisar a la policía.

Un examen médico respaldó la acusación de agresión sexual contra el joven, según la declaración. Además se encontró sangre en las sábanas de la casa, lo que corrobora que los hechos que describió la víctima habían ocurrido.

La investigación alega que Vásquez tenía en su billetera una tarjeta de Seguro Social robada de un residente de Texas y una tarjeta de residencia fraudulenta. Incluso, la tarjeta de Seguro Social robada fue emitida años antes de que el presunto violador naciera.

Vásquez permanece detenido en el Centro de Detención Benoit con una fianza de un millón de dólares. El acusado no tiene antecedentes documentados de condenas por delitos graves en California.