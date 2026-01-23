Arrestan a cinco personas por el tiroteo contra un juez de Indiana y su esposa

Publicado por Diane Hernández 23 de enero, 2026

La policía del estado de Indiana arrestó a cinco personas en relación con el tiroteo contra el juez del condado de Tippecanoe, Steven Meyer, y su esposa, Kimberly Meyer, ocurrido el pasado 18 de enero en su residencia, informaron las autoridades locales.

Tres de los detenidos enfrentan cargos de intento de asesinato, mientras que otros dos permanecen bajo custodia por delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.

Según el Departamento de Policía de Lafayette, los sospechosos arrestados son Raylen Ferguson, de 38 años, y Zenada Greer, de 61, ambos residentes de Lexington, Kentucky, así como Thomas Moss, de 43 años, Blake Smith, de 32, y Amanda Milsap, de 45, todos de Lafayette, Indiana.

Intento de homicidio, agresión con agravantes e intimidación con arma mortal

El juez Meyer sufrió una herida en el brazo, mientras que su esposa resultó herida en la cadera. Ambos se encuentran en condición estable, de acuerdo con el reporte policial.

Las autoridades informaron que Ferguson, Moss y Smith fueron acusados de intento de homicidio, agresión con agravantes e intimidación con arma mortal, con agravantes adicionales por uso de arma de fuego y presunta vinculación con pandillas. Moss y Smith fueron además clasificados como "delincuentes habituales", lo que podría aumentar las penas en su contra.

Por su parte, Amanda Milsap fue arrestada bajo cargos de soborno y obstrucción de la justicia, mientras que Zenada Greer enfrenta acusaciones por ayudar a un criminal y por obstrucción.

El Departamento de Policía de Lafayette señaló en un comunicado que los arrestos fueron posibles gracias a un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias de seguridad.