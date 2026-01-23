Arrestan a cinco personas por el tiroteo contra un juez de Indiana y su esposa
Según el Departamento de Policía de Lafayette, los sospechosos arrestados son Raylen Ferguson, de 38 años, y Zenada Greer, de 61, ambos residentes de Lexington, Kentucky, así como Thomas Moss, de 43 años, Blake Smith, de 32, y Amanda Milsap, de 45, todos de Lafayette, Indiana.
La policía del estado de Indiana arrestó a cinco personas en relación con el tiroteo contra el juez del condado de Tippecanoe, Steven Meyer, y su esposa, Kimberly Meyer, ocurrido el pasado 18 de enero en su residencia, informaron las autoridades locales.
Tres de los detenidos enfrentan cargos de intento de asesinato, mientras que otros dos permanecen bajo custodia por delitos relacionados con la obstrucción de la justicia.
Según el Departamento de Policía de Lafayette, los sospechosos arrestados son Raylen Ferguson, de 38 años, y Zenada Greer, de 61, ambos residentes de Lexington, Kentucky, así como Thomas Moss, de 43 años, Blake Smith, de 32, y Amanda Milsap, de 45, todos de Lafayette, Indiana.
Sociedad
¿Quién es Steven Meyer, el juez de Tippecanoe herido de bala junto a su esposa en su casa en Indiana?
Santiago Ospital
Intento de homicidio, agresión con agravantes e intimidación con arma mortal
El juez Meyer sufrió una herida en el brazo, mientras que su esposa resultó herida en la cadera. Ambos se encuentran en condición estable, de acuerdo con el reporte policial.
Las autoridades informaron que Ferguson, Moss y Smith fueron acusados de intento de homicidio, agresión con agravantes e intimidación con arma mortal, con agravantes adicionales por uso de arma de fuego y presunta vinculación con pandillas. Moss y Smith fueron además clasificados como "delincuentes habituales", lo que podría aumentar las penas en su contra.
Por su parte, Amanda Milsap fue arrestada bajo cargos de soborno y obstrucción de la justicia, mientras que Zenada Greer enfrenta acusaciones por ayudar a un criminal y por obstrucción.
El Departamento de Policía de Lafayette señaló en un comunicado que los arrestos fueron posibles gracias a un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias de seguridad.
Primer acto violento contra Meyer
La policía confirmó que no existían registros de amenazas anteriores contra el juez Meyer ni llamadas al 911 desde su domicilio antes del tiroteo, lo que convierte el incidente en el primer acto violento registrado contra el magistrado.