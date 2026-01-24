Nueva York: al menos un muerto y 15 heridos en un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx
El incendio de cuatro alarmas comenzó poco después de la medianoche y se extendió a varios apartamentos del inmueble de 17 pisos ubicado en 3485 Bivona St, según un comunicado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).
Un incendio durante la madrugada del sábado en los dos pisos superiores de un edificio de gran altura en Nueva York obligó a una amplia movilización de los servicios de emergencia, según informó AP.
Varios residentes fueron vistos asomados a las ventanas del edificio, e incluso un hombre quedó colgado con las piernas hacia afuera mientras intentaba escapar del intenso calor del fuego. Como resultado del incendio, una persona murió y otras 15 resultaron heridas, según informó ABC7.
El incendio de cuatro alarmas en el Bronx comenzó poco después de la medianoche y se extendió a varios apartamentos del edificio de 17 pisos ubicado en 3485 Bivona St, entre Reeds Mill Ln y Boston Rd, según un comunicado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).
AP reportó que más de 200 bomberos y equipos de emergencia estaban trabajando en el lugar.
NOTICIA EN DESARROLLO