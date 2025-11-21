Natalie Greene, de víctima a acusada: el caso contra la exasistente de un congresista imputada por fingir un ataque político

Publicado por Santiago Ospital 20 de noviembre, 2025

Natalie Greene, exasesora de un congresista por Nueva Jersey, fue hallada maniatada, con el cuerpo lacerado y gritando en un parque municipal en julio. En el cuerpo tenía escrito el mensaje "put* de Trump". Todo esto, según la Fiscalía, se lo hizo ella misma.

La fiscal especial Alina Habba anunció este martes cargos por conspiración y engaño contra la joven de Ocean City (NJ). De ser encontrada culpable, Greene podría recibir hasta 10 años de cárcel.

Estos son los detalles del caso contra la exasesora del representante Jefferson Van Drew.

"La insultaban… tenían un arma": así fue el presunto ataque contra Greene



Según documentos judiciales, el pasado 23 de julio el Departamento de Policía de Egg Harbor Township, Nueva Jersey, recibió una llamada de auxilio:

"La estaban atacando a ella. Hablaban de política y cosas así. La insultaban... Y dijeron que tenían un arma, y tenían un arma".

La llamada, desde el parque natural del municipio, era de una amiga de Greene, identificada como conspiradora 1. Según la misma, "hablaban de política". "La llamaban racista, put*, cosas así".

En entrevistas posteriores, Greene y su amiga añadirían detalles: habían sido atacadas por tres hombres desconocidos, que a punta de pistola la maniataron con bridas negras. Su amiga escapó.

Mientras la presunta co-conspiradora llamaba al 911, uno de los atacantes le habría rajado varias veces el cuerpo, escribiendo incluso con marcador: "Put* de Trump".

Ambas insistieron en que los atacantes sabían que Greene trabajaba para el congresista Van Drew. De hecho, le habrían escrito con marcador en el cuerpo que el político era racista.

Cuando la policía la halló, con ayuda de un perro rastreador, estaba en el suelo, atada de manos y pies, la camiseta sobre la cara, y gritando "tiene un arma, tiene un arma":

Denuncia contra GreeneDOJ/VOZ.

Greene también aseguró que en el despacho del congresista habían recibido amenazas, aunque ninguna dirigida personalmente a ella. "Tantas", dijo a los investigadores. "Guardamos todos los mensajes de odio que recibimos. Hace poco recibimos una carta con polvo y otras cosas dentro".

La evidencia contra Greene



La versión de Greene comenzó a desmoronarse la misma noche del supuesto atentado.

Los policías pidieron, en el mismo parque, revisar el Maserati en que las víctimas arribaron al parque. Adentro, encontraron "dos bridas negras similares a las que se utilizaron para inmovilizar a Greene", según la denuncia. "Los agentes también encontraron un rollo de cinta adhesiva Pro Essential".

Revisando el teléfono de la conspiradora 1, las autoridades notaron que días antes había buscado: "Bridas cerca mío". Siguiendo sus movimientos encontraron que había ido a un Dollar General Store donde vendían tanto las bridas como la cinta.

El teléfono de Greene ofreció un detalle más: había buscado y contactado a una "artista de escarificación", un profesional dedicado a marcar incisiones en la piel. Siguieron sus pasos hasta un estudio en Pensilvania.

Allí, encontraron que había pagado 500 dólares en efectivo y obtuvieron imágenes del trabajo. Las marcas siguen “exactamente el mismo patrón” que las que tenía en el hospital:

Denuncia del DOJDOJ/VOZ.

¿Qué cargos enfrenta Greene?



La exasistente hace frente a un cargo por conspirar para mentir a las autoridades y otro cargo por realizar aquellas declaraciones falsas a las autoridades.

Cada uno tiene un máximo de cinco años de prisión y 250.000 dólares de multa.

Greene compareció por primera vez ante el tribunal este jueves. Fue puesta en libertad bajo fianza sin garantía por valor de 200.000 dólares.

La reacción de Van Drew

"Aunque Natalie ya no está vinculada a la oficina gubernamental del congresista, nuestros pensamientos y oraciones están con ella y esperamos que esté recibiendo la atención que necesita", comentó el equipo de Drew en un comunicado recogido por David Wildstein, editor de The New Jersey Globe.



