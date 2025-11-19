Ryan Wedding: de exatleta olímpico a uno de los diez más buscados por el FBI, acusado de enviar a matar a un testigo y vinculado al Cártel de Sinaloa

Publicado por Agustina Blanco 19 de noviembre, 2025

Ryan Wedding, el snowboarder que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, ha pasado de las pistas de nieve a presuntamente liderar una de las organizaciones criminales más violentas y rentables.

A sus 44 años, las autoridades de Estados Unidos y Canadá lo señalan como un capo de la misma estatura que Joaquín “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar.

Este miércoles, en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia (DOJ), la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que Wedding ordenó personalmente el asesinato de un testigo federal que iba a declarar en su contra. Para facilitar su ejecución, el exdeportista publicó fotografías del informante en un sitio web ya eliminado llamado “The Dirty News”, según reseña The New York Times. El 31 de enero de 2025, ese testigo fue abatido de cinco disparos en la cabeza mientras comía en un restaurante de Medellín, Colombia.

“Controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo”, afirmó Bondi. Bajo la dirección de Wedding, su operación ha traficado 60 toneladas métricas de cocaína al año y es el mayor distribuidor de cocaína de Canadá, según la fiscal general.

Además, la fiscal general, advirtió: “Ya sea un capo o un vendedor callejero, cualquiera que venda drogas a nuestros jóvenes será arrestado y procesado”.

La cocaína entraba a Estados Unidos oculta en camiones semirremolque que cruzaban desde México hacia el sur de California y generaba a la red más de mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas.

Wedding, que se cree que reside en México protegido por el Cártel de Sinaloa, enfrenta ahora dos nuevos cargos federales por manipulación e intimidación de testigos, además de los previos por narcotráfico y lavado de dinero.

La operación que deja a once personas en custodia



En el marco de la “Operación Slalom Gigante”, once personas ya están bajo custodia, entre ellas siete canadienses (incluido el abogado de Wedding, Deepak Paradkar, acusado de recomendarle eliminar al testigo), un colombiano y un residente permanente de Colombia detenido en Orlando, Florida.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, declaró: “Las actividades delictivas y los actos violentos de Wedding no serán tolerados, y esta es una clara señal de que el FBI utilizará sus recursos y experiencia para encontrar a Ryan Wedding y llevarlo ante la justicia, junto con sus asociados. El anuncio de hoy es la culminación del trabajo constante del FBI y nuestros socios en todo el mundo para identificar y desmantelar organizaciones violentas de pandillas y narcotráfico”.

Adicionalmente, el primer fiscal auxiliar del Distrito Central de California, Bill Essayli, añadió: “El asesinato de un testigo en Colombia a principios de este año fue un acto cruel y a sangre fría que no podía quedar impune, ni lo quedó”.

De igual manera, el subdirector del FBI en Los Ángeles, Akil Davis, describió al fugitivo como un hombre de 1,90 metros y 109 kilos que “debería llamar la atención” en México, aunque advirtió que puede haber cambiado su apariencia y que “es peligroso y no se le debe acercar”.

Además de las nuevas acusaciones, el Departamento del Tesoro sancionó a Wedding y a su entorno inmediato, bloqueando cualquier activo en el sistema financiero estadounidense.