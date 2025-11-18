Revelan nuevas pistas sobre Thomas Crooks: desde su interés por los 'furries' hasta un giro 180° sobre Trump

Publicado por Santiago Ospital 18 de noviembre, 2025

En las últimas horas emergieron nuevos detalles de Thomas Crooks, el tirador de 20 años que intentó asesinar a Donald Trump en un acto de campaña en Butler, Pensilvania, el año pasado.

Además de rozar la oreja del presidente, hirió a dos hombres y mató a Corey Comperatore, padre de dos hijos. Fue abatido en la escena por un francotirador del Servicio Secreto. Sus motivos, de momento, continúan siendo una incógnita.

Desde entonces, se han ido conociendo detalles sobre la planificación y ejecución del tiroteo. Desde sus búsquedas sobre Lee Henry Oswald ese mismo día, hasta cómo se inscribió al mítin y cómo accedió al techo desde donde disparó con un arma adquirida legalmente por su padre. También se supo que, días antes del ataque, escribió en la plataforma Steam: "El 13 de julio será mi estreno, vean cómo se desarrolla".

Sin embargo, poco se conoce sobre sus motivaciones o ideología política. Las autoridades tan solo afirmaron que carecía de una ideología clara, y que tampoco tenía antecedentes penales ni enfermedades mentales. Nuevas revelaciones de The New York Post, no obstante, ponen en cuestión aquella versión.

"El peligro que representaba Crooks era visible desde hacía años en los espacios públicos en línea", sostiene la fuente anónima citada por el Post, que alude a 17 cuentas que habrían pertenecido al tirador cuando tenía entre 15 y 17 años. "Su radicalización, su retórica violenta y su obsesión por la violencia política estaban documentadas bajo su nombre real. La amenaza no era secreta".

"No se trataba simplemente de un actor solitario desconocido... Dejó un rastro digital de amenazas violentas, ideología extremista y admiración por la violencia masiva. Hablaba abiertamente de asesinatos políticos, publicaba con su nombre real e incluso fue señalado por otros usuarios que mencionaron a las fuerzas del orden en sus respuestas", aseguró la fuente.

De "asesinen a los demócratas" a Trump es "racista" y "estúpido"

De acuerdo con la periodista Miranda Devine, a cargo de las revelaciones, las publicaciones revelan un claro giro en las preferencias políticas de Crooks. En 2020, habría pasado de seguidor a crítico de Trump.

"Espero una muerte rápida y dolorosa para todos los inmigrantes deplorables y la congresista antitrumpista que no se merecen nada de lo que este país [sic] les ha dado", habría escrito en 2019. Además de "asesinen a los demócratas" y que Trump era "la definición literal de patriotismo".

A partir de 2020, sin embargo, dio un giro de 180°. Además de llamar "estúpido" y "racista" al republicano, describió a sus seguidores como un culto: "¿Cómo pueden llamar ovejas a los demás, si están tan lavados el cerebro que no se dan cuenta de lo tontos que son?".

Según Devine, las publicaciones muestran una creciente radicalización. "En mi opinión, la única forma de luchar contra el Gobierno es con ataques terroristas, colar una bomba en un edificio importante y detonarla antes de que nadie te vea, localizar a personas importantes, políticos, líderes militares, etc., e intentar asesinarlos", habría escrito en uno de los posteos.

Las mismas brindarían otras revelaciones del tirador. Dos cuentas en la red social DeviantArt apuntarían a un interés por los furries, personas que se sienten identificadas o atraídas por animales dibujados con características humanas, y el uso de los pronombres "ellos/ellas".

También habría interactuado con un miembro de un grupo neo-nazi noruego, siempre según la misma fuente. Era Willy Tepes del Nordic Resistance Movement, designado organización terrorista por el Departamento de Estado en 2024. Tepes le habría brindado un consejo que Crooks luego habría repteido varias veces: "El poder político proviene del cañón de un arma".

Patel: "Planeó y llevó a cabo el ataque solo"

De ser ciertas, las revelaciones contradicen las versiones del FBI tanto de Trump como de Joe Biden. Ambos coincidieron en que Crooks carecía de una ideología política clara.

En respuesta a la acusación de Tucker Carlson la semana pasada de que el buró había escondido información sobre el tirador y de que no había trabajado solo -citando interacciones con Willy Tepes-, el actual director de la agencia sostuvo:

"La investigación, llevada a cabo por más de 480 empleados del FBI, reveló que Crooks tenía interacciones limitadas en línea y en persona, planeó y llevó a cabo el ataque solo, y no filtró ni compartió con nadie su intención de participar en el ataque".

A inicios de año, Patel prometió transparencia en el caso: "Van a saber todo lo que sabemos". Aunque se han conocido detalles de una investigación del Congreso, que reveló una "cadena de mando poco clara", la investigación del FBI continúa siendo secreta.

En julio, el senador Ron Johnson emitió una citación judicial al buró pidiendo los registros del atentado. "Esperaba que el FBI fuera más comunicativo con el público y proporcionara a mi oficina los registros que llevamos meses buscando", sostuvo entonces.