El juez Fitzpatrick critica al Departamento de Justicia por sus "errores" en el caso Comey

Publicado por Just The News 17 de noviembre, 2025

El juez que supervisa el caso contra el exdirector del FBI James Comey criticó el lunes al Departamento de Justicia por su gestión de los procedimientos del gran jurado.

"El expediente apunta a un patrón preocupante de profundos errores de investigación, errores que llevaron a un agente del FBI y a un fiscal a socavar potencialmente la integridad del procedimiento del gran jurado", escribió el juez magistrado William Fitzpatrick, según Associated Press.

Comey fue acusado en septiembre de obstrucción a la justicia y declaración falsa ante el Congreso. Se ha declarado inocente y ha cuestionado la legitimidad del caso ante la fiscal federal del distrito este de Virginia, Lindsey Halligan.

Halligan asumió el cargo tras la dimisión de Erik Sibert.

