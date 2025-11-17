Idaho: la muerte de una niña atropellada por un inmigrante ilegal enluta a la comunidad de Boise

Publicado por Carlos Dominguez 17 de noviembre, 2025

La comunidad de Boise, Idaho, se reunió este fin de semana para acompañar a la familia de Mora Gerety, una niña de 8 años que murió el martes tras ser atropellada por una camioneta conducida por Elvin Ramos-Caballero, un inmigrante ilegal con una orden de detención pendiente.

La pérdida se ha sentido en toda la comunidad, y el sábado por la tarde decenas de personas se reunieron en el lugar del accidente para apoyar a la familia de Mora.

A primera hora de la tarde, la familia celebró su propia vigilia con velas y una ceremonia en la que la gente cruzó a pie la intersección en la que Mora fue atropellada por la camioneta.

Según reportó Idaho News 6, la policía de Boise cerró el bulevar Harrison y los vecinos colocaron flores a un memorial que se fue haciendo cada vez más grande en el transcurso de la tarde. La gente también escribió mensajes con tiza en la acera para conmemorar la vida de Mora.

Los medios callan

Por su parte, el exfiscal general adjunto de Idaho, Theo Wold, compartió en X las imágenes de la vigilia en honor a Mora Gerety y escribió: "Qué vergüenza que los medios de comunicación se nieguen a cubrir esta noticia".

"Qué vergüenza que el Partido Demócrata se oponga de forma desquiciada a deportar a personas que no tienen derecho a estar aquí", añadió.

De acuerdo al diario Townhall, no hay informes sobre cuándo Ramos-Caballero entró exactamente en el país, ni sobre cuál era exactamente el motivo de su orden de detención pendiente. Pero, según el medio, si se encontraba en el país de forma ilegal, el hecho de no haber aplicado las leyes de inmigración y no haberlo deportado es tan culpable de la muerte de Gerety como él mismo.

Estados que expiden permisos de conducir a inmigrantes indocumentados Actualmente diecinueve estados, el Distrito de Columbia ( DC ) y Puerto Rico permiten a los indocumentados obtener algún tipo de licencia de conducir o tarjeta de privilegio de conducir.

) y permiten a los indocumentados obtener algún tipo de o tarjeta de privilegio de conducir. Estos estados son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New York, New Mexico, Oregon, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Rhode Island, Minnesota.

Múltiples lesiones por golpes contundentes

El atropello ocurrió mientras Gerety cruzaba Harrison Boulevard en West Ada Street, en el barrio North End de Boise. Los servicios de emergencia trasladaron a la niña al St. Luke's Boise Medical Center, donde se certificó su muerte. Según el informe del forense, la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por golpes contundentes.

Ramos-Caballero fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, según reportes, se encuentra ahora recluido en la cárcel del condado de Elmore a la espera de que se inicie el proceso de deportación. Según Idaho News 6, la investigación del accidente sigue en curso y no se han presentado cargos adicionales.