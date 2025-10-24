ANÁLISIS | Dos tragedias en EEUU exponen los fallos en las licencias de California: ICE denuncia “un patrón preocupante de inmigrantes ilegales criminales”

Publicado por Agustina Blanco 24 de octubre, 2025

En Florida Turnpike, el 12 de agosto, un camión de 18 ruedas hace un giro en U prohibido, bloquea las vías y aplasta una minivan familiar. Tres vidas se apagan en segundos – Dor Dufresne, al volante, y sus pasajeros Joseph Dufresne y otro familiar. El responsable: Harjinder Singh, un conductor de 28 años de Punjab, India, que cruzó ilegalmente la frontera sur en 2018. No hablaba inglés suficiente para leer "Puente cerrado adelante" ni entender órdenes de la policía en la escena luego del hecho.

Adicionalmente, su licencia comercial de conducir (CDL) fue emitida por el DMV de California en 2024, pese a fallar pruebas básicas de idioma post-accidente. Florida lo arrestó por homicidio vehicular triple y enfrenta hasta 45 años de cárcel y deportación.

Una nueva tragedia golpea las carreteras



Casi dos meses después, el 22 de octubre, la Interestatal 10 en Ontario, California, se convierte en un infierno de metal retorcido. Un semirremolque rojo barre a 130 km/h sin frenar, bajo efectos de drogas, embiste ocho vehículos detenidos en tráfico. Tres adultos mueren al instante; cuatro más, incluyendo el conductor y un mecánico en el arcén, terminan hospitalizados.

EXCLUSIVE VIDEO: Shocking dashcam footage captured the moment when a semitruck plowed into multiple vehicles on the 10 Freeway in Ontario, causing a deadly chain-reaction crash. At least three people were killed in the fiery wreck, and a 21-year-old truck driver was reportedly… pic.twitter.com/ESwjpeHVzY — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 22, 2025

El responsable: Jashanpreet Singh, 21 años, también de Punjab, India. Capturado en la frontera sur en marzo de 2022 y liberado por la Administración Biden, obtuvo su CDL (California Driver's License) no domiciliada en California ese mismo 2024.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) lo acusa de homicidio vehicular grave en estado de ebriedad, lesiones graves y DUI con drogas. Por su parte, el ICE emitió una orden de detención y señala: "Un patrón preocupante de inmigrantes ilegales criminales al volante de vehículos comerciales, amenazando la seguridad pública".

🚨 @ICEgov lodged an arrest detainer for Jashanpreet Singh, a criminal illegal alien from India, who took the lives of 3 individuals in a horrific DUI accident in San Bernadino County, California.



Singh first entered the U.S. in 2022 through the southern border and was RELEASED… pic.twitter.com/v5jtvwwuOo — Homeland Security (@DHSgov) October 23, 2025

No son una coincidencia no son coincidencias aisladas: ambos conductores, sin parentesco, comparten un hilo común: las licencias CDL otorgadas por California a inmigrantes indocumentados que no dominaban el inglés, violando estándares federales que exigen comprensión de señales, instrucciones orales y reportes escritos.



Sobre el estatus migratorio de los detenidos, el DHS confirmó que ambos Singh fueron liberados bajo Biden.



En el caso de Harjinder, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, reveló que ni él ni el estado entendían por qué California y Washington ignoraron las reglas del Departamento de Transporte (DOT) y la FMCSA. "Si no puedes leer señales de tráfico o comunicarte con un policía, no deberías manejar 36 toneladas en nuestras carreteras", declaró Uthmeier, según reseña$40 millones anuales a California.

El eco resuena en el Congreso

Un día después del choque en Ontario, el republicano de Carolina del Norte Pat Harrigan presentó la Ley de Conductores SAFE (Evaluación Estandarizada de Fluidez en Inglés para Conductores), de la mano de Troy Nehls (Texas) y Bob Onder (Missouri).

Esta sería la cuarta propuesta federal desde el desastre de agosto, exigiendo un examen uniforme de inglés para todas las solicitudes CDL nacionales. "Se acabaron las conjeturas, se acabaron las lagunas jurídicas entre estados, solo una norma que garantice la seguridad de los estadounidenses”, dijo Harrigan.