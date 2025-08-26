El Departamento de Transporte sanciona a los estados azules por no garantizar que los camioneros hablen inglés

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2025

El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el martes que la Administración tomará medidas contra los estados que se nieguen a cumplir con la orden ejecutiva que exige que los conductores de camiones dominen el inglés.

El anuncio de Duffy se produce luego de que Harjinder Singh, un inmigrante ilegal con permiso de conducir del estado de Washington y de California, provocara un accidente mortal en Florida, a mediados de agosto, matando a tres personas luego de haber realizado un giro en U que no estaba permitido.

Después del choque, Singh reprobó un examen de inglés, respondiendo correctamente sólo dos de doce preguntas verbales e identificando con precisión sólo una de cuatro señales de tránsito.

"No vamos a tolerar que los estados no cumplan las normas que emanan de este departamento", aseguró Duffy. "Hemos identificado varios estados que no han cumplido. Serían Washington, California y Nuevo México".

"Esos son los tres estados que no han cumplido con esta norma, que, por cierto, este conductor en Florida había recibido un CDL en Washington, California y fue detenido en julio por exceso de velocidad y, sin duda, no podía hablar el idioma Inglés", dijo Duffy.

De acuerdo al secretario de Transporte, las investigaciones indican que Harjinder Singh pasó por los tres estados antes citados, lo que señala que estos no están cumpliendo con las normas.

Asimismo, Duffy aseguró que darán 30 días para que estos estados se acoplen a las normas o revisarán la financiación federal que reciben.

"Y así la fase uno para nosotros, que estoy anunciando hoy, es que vamos a dar a estos estados 30 días para entrar en el cumplimiento de los conductores de camiones que hablan con competencia el idioma Inglés, o vamos a mirar a la financiación federal que reciben bajo el Programa de Asistencia de Seguridad de Autotransportes".