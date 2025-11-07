ICE bate un nuevo récord de detenidos con 66.000 inmigrantes ilegales bajo custodia

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)AFP

Publicado por Just The News 7 de noviembre, 2025

Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas batieron esta semana el récord de presuntos inmigrantes ilegales detenidos: 66.000.

El récord anterior se estableció durante la primera administración del presidente Donald Trump: 56.000 personas en 2019, según CBS News.

Había alrededor de 39.000 individuos en el sistema de detención del ICE cuando Trump regresó al poder en enero, y el ICE tiene capacidad para retener hasta 70.000 personas, informó el medio de noticias.

"El 70% de los extranjeros ilegales que ICE ha detenido tienen condenas penales o cargos criminales pendientes solo en Estados Unidos", afirma la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. "Esta estadística ni siquiera tiene en cuenta a los buscados por delitos violentos en su país de origen o en otro país, las notificaciones de INTERPOL, los violadores de los derechos humanos, los miembros de bandas o los terroristas".

El informe de la CBS afirma que algo más de la mitad de las personas ahora detenidas por el ICE no tienen cargos o condenas penales y estaban detenidas por supuestas infracciones civiles de inmigración, como quedarse más tiempo del permitido en un visado.

