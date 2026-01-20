Trump 2028: el presidente celebra el primer año de su segundo mandato... ¿puede ir por un tercero?

Publicado por Santiago Ospital 20 de enero, 2026

Donald Trump celebra este martes su segundo primer año de mandato. ¿Irá por un tercero?, ¿puede siquiera hacerlo?

Aunque ha expresado que le gustaría, el propio Trump ha sido contradictorio en cuanto a la posibilidad: ha dicho tanto que "hay métodos mediante los cuales puedes hacerlo" como que no le "está permitido correr". "Es una lástima". Bromeó varias veces con la idea, e incluso dispuso en el Salón Oval gorros con la insignia "Trump 2028" —Made in America, a la venta en su web oficial—.

Otros en el campamento MAGA fueron menos ambivalentes: "Se postulará en 2028", aseguró su aliado Steve Bannon en una entrevista por el aniversario. "Si miras los planes a largo plazo que tiene con Groenlandia y Canadá, creo que está diciendo que tiene un plan a futuro para salvar el país".

No es la primera vez que Bannon promete un tercer término. Tampoco es el único. Estos son los límites legales y las principales propuestas para un Trump 3.0.

La 22ª Enmienda: el límite de dos mandatos



El principal obstáculo legal es la 22ª Enmienda, ratificada en 1951 tras la presidencia de cuatro mandatos de Franklin D. Roosevelt. FDR fue el único en servir más de dos mandatos. Aunque antes no existía prohibición legal, sí era costumbre no buscar la re-reelección al igual que había hecho George Washington en 1796.

El texto de la enmienda constitucional es claro: "Ninguna persona será elegida a la oficina del presidente más de dos veces".

Dado que Trump ya ha sido elegido para dos mandatos (2016 y 2024), esta enmienda prohíbe que vuelva a postularse para la presidencia. El mismo mandatario reconoció el año pasado que la Constitución es "bastante clara" al respecto.

Es clara. Pero, ¿deja lugar a dudas?

Enmendar la Constitución

Para sortear el límite que establece la Constitución, se la puede modificar. El proceso, sin embargo, es largo y requiere de números en el Congreso y los estados de los que carece el Partido Republicano (incluso considerando que la formación entera se arrojara detrás de la iniciativa).

Requiere:

Propuesta : la propuesta de cambio debe ser aprobada por dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o una convención constitucional convocada por dos tercios de los estados. Desde 1787, esta última vía nunca se ha vuelto a explorar.

: la propuesta de cambio debe ser aprobada por dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, o una convención constitucional convocada por dos tercios de los estados. Desde 1787, esta última vía nunca se ha vuelto a explorar. Ratificación: la modificación debe ser ratificada por tres cuartos (38 de 50) de los estados.

Altos cargos del GOP descartaron esta posibilidad. Sin embargo, a inicios de 2025 el representante Andy Ogles introdujo una resolución conjunta (H.J.Res.29) para modificar la Constitución.

Esta propuesta permitiría que un presidente sea elegido para un tercer mandato, siempre y cuando sus dos primeros mandatos no hayan sido consecutivos. Es decir, el caso de Trump.

De ser aprobada, diría, literalmente:

"Nadie podrá ser elegido presidente más de tres veces, ni para un mandato adicional, tras dos mandatos consecutivos. Tampoco podrá ser elegido presidente más de dos veces quien haya ocupado el cargo de presidente o lo haya ejercido durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona haya sido elegida".

Vale destacar que el resumen de la propuesta presentada por Ogles reconoce la imposibilidad de que Trump se presente a un tercer mandato: "Actualmente, según la 22ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, una persona no puede ser elegida Presidente más de dos veces".

Steve Bannon también apuntó contra la enmienda constitucional. Su propuesta: "Conducir un camión Mack a través de la Enmienda 22", según afirmó en la reciente entrevista. No ha dado más detalles.

¿Existen 'vacíos legales' para un tercer periodo?



Algunos partidarios y académicos han sugerido métodos alternativos o loopholes por los que Trump podría extender su tiempo en la Casa Blanca:

Sucesión vía Vicepresidencia : bajo esta teoría, Trump podría postularse como vicepresidente en 2028 junto a un aliado (como JD Vance o Marco Rubio). Si ganan, el presidente electo podría renunciar, permitiendo que Trump asuma el cargo por sucesión. No obstante, la 12ª Enmienda estipula que nadie "constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente".

: bajo esta teoría, Trump podría postularse como vicepresidente en 2028 junto a un aliado (como JD Vance o Marco Rubio). Si ganan, el presidente electo podría renunciar, permitiendo que Trump asuma el cargo por sucesión. No obstante, la 12ª Enmienda estipula que nadie "constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente". Presidencia de la Cámara ( speaker ) : otro camino, parecido al anterior, también apunta a la sucesión. El presidente de la Cámara de Representantes es el segundo en línea de sucesión. Si el presidente da un paso al costado o fallece y el vicepresidente también, el speaker asume la Presidencia. Esta opción parece sortear la prohibición de la 12ª Enmienda. Es más: la Constitución no dice que el speaker deba ser un miembro de la Cámara, por lo que este podría ser elegido sin siquiera tener que ganar un escaño (aunque históricamente los representantes siempre han optado por uno de los suyos).

: otro camino, parecido al anterior, también apunta a la sucesión. El presidente de la es el segundo en línea de sucesión. Si el presidente da un paso al costado o fallece y el vicepresidente también, el speaker asume la Presidencia. Esta opción parece sortear la prohibición de la 12ª Enmienda. Es más: la Constitución no dice que el deba ser un miembro de la Cámara, por lo que este podría ser elegido sin siquiera tener que ganar un escaño (aunque históricamente los representantes siempre han optado por uno de los suyos). Toda la línea de sucesión : el mismo razonamiento podría aplicarse a los otros cargos en la línea de sucesión. Tras los mencionados previamente viene el presidente pro tempore del Senado . A este le sigue una larga sucesión de miembros del Gabinete como el secretario de Estado, el secretario del Tesoro y el secretario de Defensa. Estos últimos son nominados por el presidente y aprobados por el Congreso.

: el mismo razonamiento podría aplicarse a los otros cargos en la línea de sucesión. Tras los mencionados previamente viene el . A este le sigue una larga sucesión de como el secretario de Estado, el secretario del Tesoro y el secretario de Defensa. Estos últimos son nominados por el presidente y aprobados por el Congreso. Marginalmente se han sopesado otras vías posibles (por ejemplo, alegar que los poderes bélicos prevalecen sobre los límites del mandato), pero los expertos las han descartado por carecer de base jurídica.

Entonces... ¿Trump 2028?

Por tanto, la vía prolija para que Trump vuelva a reeditar su mandato pasa por modificar la Constitución. Improbable, tanto por su duración como por los apoyos necesarios. Más tortuoso pero rápido sería aprovechar la línea de sucesión.

Sin embargo, Trump sostuvo cuando preguntado por la opción de presentarse como segundo que "a la gente no le gustaría". "Es demasiado vivo. No estaría bien". (Vale recordar que la 12ª Enmienda lo prohibiría).

Sea como fuera, las gorras oficiales de Trump 2028 siguen a la venta. "¡El futuro se ve brillante!", promete la descripción del producto: "Reescriba las reglas con el sombrero de copa alta de Trump 2028".