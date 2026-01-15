Alertas por tormenta invernal y nieve en la región de los Grandes Lagos y el Noreste del país

Publicado por Carlos Dominguez 15 de enero, 2026

Las intensas nevadas continuarán afectando este jueves a zonas de los Grandes Lagos y el interior del Noreste del país, tras el paso de un frente que dejó condiciones invernales severas en la región. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigentes varias alertas por tormenta invernal y avisos por nieve de efecto lago, con previsiones de entre 6 y 8 pulgadas adicionales de acumulación. En el resto del área afectada, las precipitaciones deberían remitir a lo largo de la tarde, a medida que el sistema avance hacia el Atlántico

Mientras tanto, hacia el noroeste, un sistema de tipo clipper avanza desde el sur-centro de Canadá hacia el norte del país, generando una extensa franja de chubascos de nieve. Se esperan acumulaciones ligeras en partes del Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos durante la jornada, antes de que mañana se intensifiquen los chubascos de nieve impulsados por efecto lago, especialmente en el norte de la Península Superior y el oeste de la Península Inferior de Míchigan. Entre mañana por la noche y el sábado, este sistema cruzará los Grandes Lagos y dejará una mezcla de precipitaciones desde el Medio Oeste hasta el Noreste y el Atlántico Medio.

El organismo meteorológico también advierte que una profunda baja presión que desciende hacia el sur canalizará un marcado flujo del norte sobre las Rocosas y las Altas Llanuras hoy y mañana, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 65 mph.

¿Qué es un sistema de tipo clipper? Alberta Clipper (su nombre completo) es una baja presión pequeña pero muy veloz que nace en la provincia canadiense de Alberta y se mueve hacia el sureste a través de las Llanuras del Norte, el Medio Oeste y, a veces, hasta el Atlántico Medio.

​Aunque no suele generar grandes tormentas, sí provoca cambios bruscos en el tiempo:

​Descenso rápido de temperaturas Arrastra aire polar muy frío detrás de él.



Vientos fuertes El paso del sistema suele venir acompañado de ráfagas intensas.



Nieve ligera a moderada Produce chubascos de nieve, y en zonas de los Grandes Lagos puede intensificar la nieve de efecto lago.



Gran parte del este de Estados Unidos despertó este jueves con temperaturas frías y por debajo de los valores habituales para esta época del año, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las máximas previstas oscilan entre los 20 °F y 30 °F en la región de los Grandes Lagos y el Noreste, mientras que en el valle bajo del Mississippi y el Sureste se esperan valores entre los 30 °F y 40 °F.

Las mínimas bajo cero continuarán también el viernes en la mayoría de los estados del este, incluyendo zonas del norte y centro de Florida, donde permanecen vigentes avisos de heladas ante el riesgo de daños en cultivos y vegetación sensible. Se espera un breve repunte de las temperaturas máximas durante el día de mañana, antes de que un sistema tipo clipper arrastre aire polar hacia el sur a través del centro y este del país entre el viernes por la noche y el sábado.

Condiciones cálidas en el oeste

En contraste con el frío generalizado en la mitad oriental, el oeste de Estados Unidos experimenta condiciones notablemente más cálidas de lo normal. Una fuerte dorsal atmosférica mantiene temperaturas elevadas en la región, con máximas que alcanzarán los 50 °F en el interior del Oeste y el Noroeste del Pacífico, los 60 °F y 70 °F en California, y entre 70 °F y 80 °F en el Desierto del Suroeste.

El NWS advierte que este marcado contraste térmico entre ambas costas persistirá durante los próximos días, mientras distintos sistemas atmosféricos continúan desplazándose a lo largo del país.